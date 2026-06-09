سید ستار هاشمی در سفر به استان قم از شرکت باسلام و دفتر مرکزی پیام‌رسان ایتا مستقر در پارک علم و فناوری استان قم بازدید کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعدازظهر سه‌شنبه در جریان سفر به استان قم،با جمعی از فعالان کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نخبگان این عرصه دیدار کرد

در این دیدار موضوعات مرتبط با توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، ظرفیت‌های استانی و نقش شرکت‌های فناور در رشد اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفت. جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز در این نشست حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را در زمینه ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی مطرح کردند.

 تأکید نماینده قم بر جایگاه فاوا به عنوان مزیت استان

در این برنامه، روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، و محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، نیز حضور داشتند. نماینده قم در سخنانی به اهمیت و جایگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یکی از مزیت‌های استان قم تأکید کرد.

در ادامه برنامه‌های سفر، وزیر ارتباطات از شرکت باسلام که در پارک علم و فناوری استان قم فعالیت دارد، بازدید کرد. در این بازدید، آخرین وضعیت فعالیت‌های این مجموعه در حوزه تجارت الکترونیک و ظرفیت‌های توسعه خدمات دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دیگری از سفر هاشمی در قم به بازدید از دفتر مرکزی پیام‌رسان ایتا اختصاص یافت. وزیر ارتباطات در جریان روند فعالیت این پیام‌رسان بومی که در پارک علم و فناوری استان قم مستقر است، قرار گرفت. بررسی ظرفیت‌های فنی و توسعه‌ای این مجموعه و نقش آن در زیست‌بوم ارتباطی کشور از جمله محورهای این حضور عنوان شد.

منبع: استانداری قم

برچسب ها: وزارت ارتباطات ، سکو
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