باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره نحوه حضور کاروان ایران در محل بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی گفت: کاروان تیم براساس برنامه فیفا، با پرواز چارتر به آمریکا می‌رود. یک روز قبل بازی مقابل نیوزیلند تیم به محل می‌رود و در دو بازی بعد، دو روز قبل مسابقه در محل میزبانی حضور پیدا خواهیم کرد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره لغو دیدار ایران برابر گرنادا اظهار کرد: گفته شده بود که این بازی قطعی نیست. مسئولان فدراسیون در تلاش هستند تا یک دیدار را هماهنگ کنند که این بازی پشت در‌های بسته برگزار خواهد شد.

منبع: ایسنا