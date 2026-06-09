تیم ملی فوتبال ایران یک روز قبل از بازی مقابل نیوزیلند تیم به محل میزبانی می‌رود و در دو بازی بعد، دو روز قبل مسابقه در محل میزبانی حضور پیدا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره نحوه حضور کاروان ایران در محل بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی گفت: کاروان تیم براساس برنامه فیفا، با پرواز چارتر به آمریکا می‌رود. یک روز قبل بازی مقابل نیوزیلند تیم به محل می‌رود و در دو بازی بعد، دو روز قبل مسابقه در محل میزبانی حضور پیدا خواهیم کرد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره لغو دیدار ایران برابر گرنادا اظهار کرد: گفته شده بود که این بازی قطعی نیست. مسئولان فدراسیون در تلاش هستند تا یک دیدار را هماهنگ کنند که این بازی پشت در‌های بسته برگزار خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، جام جهانی
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