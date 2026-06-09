باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در آیین بهره‌برداری از راه‌آهن میانه–اردبیل با گرامیداشت یاد شهید رحمان دادمان، نخستین وزیر راه و ترابری که مطالعات این پروژه در دوران مسئولیت وی آغاز شد، گفت: افتتاح این خط ریلی را به روح بلند این فرزند اردبیل تقدیم می‌کنیم؛ شخصیتی که سال‌ها پیش مطالعات اتصال این مسیر به کریدورهای منطقه‌ای و مرزهای شمالی کشور را آغاز کرد.

وی با تأکید بر نقش شهدا در توسعه زیرساخت‌های کشور افزود: هر قطعه از شبکه راه‌ها و کریدورهای حمل‌ونقلی ایران در سایه ایثار و جانفشانی شهدای این سرزمین به ثمر رسیده و ادای احترام به آنان وظیفه‌ای ملی است.

صادق با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ و فشارهای خارجی اظهار داشت: امروز در شرایطی این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد که کشور درگیر جنگ تحمیلی و فشارهای همه‌جانبه دشمنان است. با این حال، این مراسم پیام روشنی برای جهانیان دارد؛ اینکه حتی زیر بمباران دشمن نیز قطار توسعه در ایران متوقف نمی‌شود و خدمت‌رسانی به مردم ادامه خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای پروژه راه‌آهن میانه–اردبیل از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است، خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح ملی پس از تلاش هفت دولت و عبور از فراز و نشیب‌های فراوان، سرانجام در دولت چهاردهم به نتیجه رسید. رویکرد این دولت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و گره‌گشایی از طرح‌های معطل‌مانده به جای آغاز پروژه‌های نمایشی است.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور برای تکمیل کریدورهای حمل‌ونقلی کشور گفت: دکتر مسعود پزشکیان شخصاً پیگیر حضور در این مراسم بودند اما شرایط امکان حضور ایشان را فراهم نکرد. رئیس‌جمهور بارها شبکه راه‌های کشور را شریان‌های حیاتی ایران دانسته و در جلسات متعدد تخصصی و مدیریتی برای رفع موانع پروژه‌های زیرساختی و تکمیل کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

صادق با تشریح ویژگی‌های فنی این پروژه اظهار کرد: یکی از دلایل طولانی شدن اجرای این مسیر، شرایط سخت توپوگرافی منطقه بوده است. در حالی که در بسیاری از پروژه‌های ریلی کشور سهم تونل، پل و گالری حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مسیر است، در این پروژه ۶۲ تونل، ۲۹ پل بزرگ و ۴۵۴ پل کوچک احداث شده که نشان‌دهنده پیچیدگی و عظمت فنی آن است.

وی افزود: کارگران، مهندسان، مشاوران و پیمانکاران این پروژه قهرمانان اصلی این دستاورد ملی هستند. بیش از ده‌ها هزار نفر در قالب ۱۱ پیمانکار زیربنایی، ۹ پیمانکار روسازی و ابنیه، ۹ مشاور تخصصی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای به ثمر رسیدن این طرح همکاری کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای مهندسی کشور تصریح کرد: این پروژه نمونه‌ای از توانمندی مهندسان ایرانی در شرایط تحریم و محدودیت است. پیمانکارانی که همچنان مطالباتی از دولت دارند، هیچ‌گاه پروژه را رها نکردند و حتی در سخت‌ترین شرایط نیز روند اجرای کار را متوقف نساختند.

وی ادامه داد: سازندگان و مجریان این طرح تاکنون موفق به کسب جوایز بین‌المللی در حوزه سازه‌های بتنی و مهندسی شده‌اند که بیانگر سطح بالای دانش فنی و کیفیت اجرای پروژه است. از همین رو، راه‌آهن میانه–اردبیل را می‌توان «سازه مهندسی مقاومت» نامید.

صادق با اشاره به توسعه شبکه ریلی کشور در سال‌های اخیر گفت: طی هشت سال گذشته بیش از دو هزار کیلومتر خط ریلی در کشور احداث شده است. این دستاورد نشان می‌دهد که ملت ایران با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی نه تنها متوقف نشده، بلکه با تکیه بر دانش بومی و توان مهندسان داخلی مسیر توسعه را ادامه داده است.

وی همچنین به اهمیت این پروژه برای مردم استان اردبیل اشاره کرد و گفت: شرایط اقلیمی این استان و بارش‌های سنگین برف و باران گاهی موجب اختلال در حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی می‌شود، اما راه‌آهن می‌تواند به عنوان یک مسیر پایدار و ایمن، ارتباط این استان را در تمام فصول سال تضمین کند.

وزیر راه و شهرسازی با توصیف ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی اردبیل اظهار داشت: این استان با پیشینه تاریخی، مفاخر علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی، قله سبلان، دشت مغان، جنگل‌های حیران و جاذبه‌های متعدد گردشگری، یکی از مهم‌ترین مقاصد کشور است و بهره‌برداری از این خط ریلی می‌تواند به رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.

وی با تأکید بر رعایت کامل الزامات ایمنی این مسیر گفت: این خط ریلی دو مرحله آزمایش عملیاتی را با موفقیت پشت سر گذاشته و تمامی ملاحظات ایمنی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ از این رو مردم می‌توانند با اطمینان خاطر از این مسیر استفاده کنند.

صادق در پایان ضمن قدردانی از مردم ایران اظهار کرد: ملت ایران در روزهای سخت با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها، سلایق و گرایش‌ها حول پرچم ایران و جمهوری اسلامی متحد شدند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند، پشتوانه اصلی پیشرفت کشور است.

وی همچنین از استاندار اردبیل، مدیران اجرایی، مهندسان، کارگران و تمامی عوامل دخیل در اجرای پروژه قدردانی کرد و گفت: پیگیری برای ادامه مسیر راه‌آهن اردبیل به سمت مرزهای شمالی کشور و اتصال به قفقاز جنوبی در دستور کار قرار خواهد داشت.