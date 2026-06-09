رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد  از غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله با هویت مشخص در رودخانه کاکارضا روستای چولان دیم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابوذر موسوی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد عصر امروز سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ در پی اعلام خبر غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله با هویت مشخص در رودخانه کاکارضا روستای چولان دیمغرق شدن نوجوان ۱۶ ساله با هویت مشخص در رودخانه کاکارضا روستای چولان دیم، بلافاصله تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی از ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شدند.

موسوی بیان کرد: متاسفانه پسر نوجوان به علت بی احتیاطی در آب سقوط کرده و به علت عدم تسلط به فن شنا در رودخانه غرق شده بود که خبر غرق شدن به سازمان آتش نشانی اعلام و غواصان سازمان به محل اعلام شده اعزام می‌شوند.

غواصان سازمان آتش نشانی پس‌از حضور در محل حادثه اقدام به جست‌و‌جو نموده و پس از دقایقی پیکر فرد غرق شده در رودخانه تفحص و به آمبولانس آرامستان‌ها تحویل داده شد.

منبع: آتش نشانی خرم آباد