رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد  از غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله با هویت مشخص در رودخانه کاکارضا روستای چولان دیم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سید ابوذر موسوی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد عصر امروز سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ در پی اعلام خبر غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله با هویت مشخص در رودخانه کاکارضا روستای چولان دیمغرق شدن نوجوان ۱۶ ساله با هویت مشخص در رودخانه کاکارضا روستای چولان دیم، بلافاصله تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی از ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شدند.

موسوی بیان کرد: متاسفانه پسر نوجوان به علت بی احتیاطی در آب سقوط کرده و به علت عدم تسلط به فن شنا در رودخانه غرق شده بود که خبر غرق شدن به سازمان آتش نشانی اعلام و غواصان سازمان به محل اعلام شده اعزام می‌شوند.

 غواصان سازمان آتش نشانی پس‌از حضور در محل حادثه اقدام به جست‌و‌جو نموده و پس از دقایقی پیکر فرد غرق شده در رودخانه تفحص و به آمبولانس آرامستان‌ها تحویل داده شد.

منبع: آتش نشانی خرم آباد

برچسب ها: حادثه ، غرق شدگی
خبرهای مرتبط
فوت کودک ۱۰ ساله بر اثر غرق شدن در استخر کشاورزی بهرمان
مرگ یک جوان ۱۹ ساله بر اثر غرق شدگی در استخر کشاورزی
۲۳ نفر در البرز به علت غرق شدگی جان خود را از دست دادند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
میزان اصلاح قیمت دارو‌ها بین ۶ تا ۶۰ درصد تعیین شد
نقش ماندگار لرستان بر دار قالی؛ هر گره، روایت یک تاریخ
سالانه ۵ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی در فضای سبز مصرف می‌شود؛ متخلفان با قطع انشعاب روبه‌رو خواهند شد
۴۰۰ تن سیمان قاچاق در لرستان کشف شد
آخرین اخبار
میزان اصلاح قیمت دارو‌ها بین ۶ تا ۶۰ درصد تعیین شد
سالانه ۵ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی در فضای سبز مصرف می‌شود؛ متخلفان با قطع انشعاب روبه‌رو خواهند شد
نقش ماندگار لرستان بر دار قالی؛ هر گره، روایت یک تاریخ
۴۰۰ تن سیمان قاچاق در لرستان کشف شد
۵ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در جنگ طعمه حریق شد / پلنگ‌های زاگرس به روستاها پناه آوردند