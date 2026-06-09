گلدهی سوسن چلچراغ در استان گیلان

سوسن چلچراغ یکی از نادرترین گل‌های جهان است که به عنوان گل ملی، در فهرست میراث ملی کشورمان به ثبت رسیده است. تنها زیستگاه حفاظت شده این گل در کشور در روستای داماش بخش عمارلوی رودبار قرار دارد که وسعتش به ۴ هکتار می‌رسد. سوسن چلچراغ، یکی از نادرترین گونه‌های تیره سوسن است که متعلق به دوران چهارم زمین‌شناسی است و از لحاظ ژنتیکی یکی از نوادر طبیعی جهان به شمار می‌آید. سوسن چلچراغ یا سوسن سفید، گلی واژگون به رنگ روشن است که گلبرگ‌های آن به‌سمت بیرون برگشته‌اند و به همین دلیل، پرچم‌های آن کاملا در معرض دید هستند. سوسن چلچراغ یکی از گونه‌های تیره سوسنیان است و زمان گلدهی آن نیمه دوم خرداد تا اوایل تیر است، این گل با رنگ سفید و گلبرگ‌های واژگون، نگاه هر بیننده‌ای را به خود جذب می‌کند. گل ناب و منحصر‌به‌فرد سوسن چلچلراغ فقط در ۲ منطقه از جهان امکان رویش دارد؛ منطقه لنکران کشور آذربایجان و روستای داماش شهرستان رودبار در استان گیلان و در واقع این گل گنجینه‌ای گرانبها از زیبایی، لطافت و تواضع در طبیعت خاص داماش با مناظر و چشم انداز‌های طبیعی، مراتع سرسبز همراه باهوای خنک درفصول تابستان و بهار است.