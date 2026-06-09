مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، راه‌آهن اردبیل-میانه را حاصل انسجام ملی دانست و گفت: نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر راه آهن نیز در مرحله ریل‌گذاری قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، در آیین رسمی افتتاح راه‌آهن اردبیل-میانه، این پروژه را نماد اراده ملی توصیف کرد و گفت: اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی سراسری کشور، که از مطالبات دیرینه مردم این استان بود، پس از سال‌ها تلاش محقق شد و اردبیل را به بیست‌وچهارمین مرکز استان متصل به شبکه ریلی تبدیل کرد.

بازوند با اشاره به روند توسعه شبکه ریلی کشور اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر پروژه ریلی در نقاط مختلف کشور در دست اجراست و نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر نیز در مرحله ریل‌گذاری قرار دارد.

وی افزود: پروژه‌هایی مانند راه‌آهن خاش-چابهار، اصفهان-شهرکرد، کرمانشاه-اسلام‌آباد غرب و خط آنتنی سبزوار از جمله طرح‌هایی هستند که عملیات اجرایی آنها با جدیت در حال پیگیری است.

اجرای پروژه در یکی از سخت‌ترین مسیر‌های کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت راه‌آهن میانه-اردبیل خاطرنشان کرد: این پروژه می‌تواند منشأ خیر، برکت و توسعه برای منطقه باشد. راه‌آهن میانه-اردبیل به طول ۱۷۴ کیلومتر در یکی از سخت‌ترین مسیر‌های اجرایی کشور احداث شده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ درصد این مسیر را پل‌ها و تونل‌ها تشکیل می‌دهند و اجرای آنها نیازمند عملیات پیچیده فنی و مهندسی بوده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور ادامه داد: شرایط جغرافیایی و اقلیمی مسیر، اجرای پروژه را با دشواری‌های فراوانی همراه کرده بود، اما با همت عوامل اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و مدیران پروژه، این طرح ملی به سرانجام رسید.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: ریل راه آهن ، حمل و نقل ریلی
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