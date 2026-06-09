باشگاه استقلال تنها در یک صورت مهاجم ایرانی تیم فوتبال روبین کازان روسیه را جذب خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی فعالیتهای خود را برای تقویت تیم در فصل آینده دنبال میکند که همچنان وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه به صورت قطعی مشخص نشده و مدیران آبیپوش امیدوارند با رفع موانع موجود بتوانند برنامههای خود را برای جذب بازیکنان مدنظر اجرایی کنند.
در این بین نام کسری طاهری، مهاجم جوان ایرانی شاغل در باشگاه روبین کازان روسیه، در فهرست گزینههای استقلال قرار گرفته و مدیران این باشگاه طی هفتههای اخیر شرایط جذب این بازیکن را مورد بررسی قرار دادهاند.
مدیران استقلال با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور و محدودیتهای بودجهای باشگاه، تمایلی به پرداخت مبالغ سنگین برای جذب این بازیکن ندارند و تلاش خواهند کرد مذاکرات خود را در چارچوب توان مالی باشگاه پیش ببرند.
بر همین اساس، در صورتی که باشگاه روبین کازان حاضر به فروش قطعی طاهری با مبلغ مورد نظر استقلال نشود، مدیران آبیپوش گزینه انتقال قرضی را به طرف روسی پیشنهاد خواهند داد تا بتوانند این بازیکن را حداقل برای یک فصل در اختیار بگیرند.
استقلالیها معتقدند انتقال قرضی میتواند ضمن کاهش فشار مالی، فرصت مناسبی برای ارزیابی شرایط فنی این بازیکن در فوتبال ایران فراهم کند و در صورت رضایت طرفین، زمینه برای عقد قرارداد دائمی در آینده نیز فراهم شود.
با این حال، تمامی برنامههای نقلوانتقالاتی استقلال از جمله مذاکره برای جذب کسری طاهری، به باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه وابسته است. مدیران استقلال در انتظار تعیین تکلیف نهایی پروندههای موجود هستند تا پس از دریافت مجوز فعالیت در بازار نقلوانتقالات، مذاکرات خود را به مرحله نهایی برسانند.
در شرایط فعلی، جذب طاهری یکی از گزینههای مورد توجه استقلال برای تقویت خط حمله محسوب میشود، اما تحقق این انتقال به دو عامل مهم، یعنی باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه و توافق مالی با روبین کازان بستگی خواهد داشت.