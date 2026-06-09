باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: تخصص و اقدام به‌موقع یکی از نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان کوهرنگ، موجب نجات جان کودک ۱۲ ساله‌ای شد که در پی یک سانحه رانندگی شدید، از سوی حاضران در صحنه حادثه فوت‌شده تصور می‌شد.

وی افزود: در نزدیکی پل روستای دهنو از توابع شهرستان کوهرنگ، حادثه‌ای زنجیره‌ای میان یک دستگاه خودروی ساینا، کامیونت ایسوزو و تراکتور رخ داد که در پی آن، ابوالفضل نجفی ۱۲ ساله به شدت مصدوم شد.

طاهری بیان داشت: در لحظات اولیه حادثه، شدت جراحات وارده و کاهش سطح هوشیاری این کودک به حدی بود که برخی حاضران وی را فوت‌شده تصور می‌کردند. با این حال نجاتگران جمعیت هلال‌احمر که در محل حضور یافت، با بررسی دقیق علائم حیاتی متوجه وجود نبض ضعیف در مصدوم شدند و بلافاصله اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: نجاتگران همچنین با جلوگیری از جابه‌جایی غیراصولی مصدوم توسط افراد حاضر در صحنه، از تشدید آسیب‌های احتمالی جلوگیری کردند تا سایر تیم های عملیاتی هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه رسیده و عملیات امدادرسانی تخصصی را انجام دهند.

طاهری گفت: مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه، به بیمارستان چلگرد و سپس برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی در شهرکرد منتقل شد. ابوالفضل نجفی طی هفته‌های گذشته در وضعیت کما به سر می‌برد، اما با تلاش کادر درمان و لطف خداوند متعال، روند بهبودی را طی کرد و پس از گذشت یک ماه از حادثه، با شرایط مناسب از بیمارستان مرخص شد.

وی ادامه داد: این حادثه بار دیگر اهمیت آموزش‌های امدادی، حضور به‌موقع نیرو‌های عملیاتی و نقش حیاتی نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در حوادث جاده‌ای را به نمایش گذاشت؛ امدادگرانی که در سخت‌ترین شرایط، از جاده‌های حادثه‌خیز تا مناطق کوهستانی و برف‌گیر، با تکیه بر دانش، تجربه و روحیه ایثار، برای حفظ جان هموطنان تلاش می‌کنند.