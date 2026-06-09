مدیرعامل شرکت راه‌آهن بر لزوم بهره‌گیری از زیرساخت‌های ایجاد شده برای تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم مبنی بر افزایش سهم ریل به ۳۰ درصد تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در آیین رسمی افتتاح راه‌آهن اردبیل-میانه و بهره‌برداری از قطار پنج‌ستاره اردبیل-مشهد، ضمن توصیف این رویداد به عنوان روزی تاریخی برای حمل‌ونقل ریلی کشور، اظهار کرد: توسعه هر منطقه در گرو گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقلی است و زیرساخت‌های شکل‌گرفته در استان اردبیل، زمینه‌ساز توسعه صنایع از جمله صنعت فولاد و همچنین تقویت بخش کشاورزی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تشریح سیاست‌های این مجموعه در دولت چهاردهم، گفت: افزایش سطح خدمات مسافری در اولویت قرار دارد؛ به‌طوری‌که در این دوره، تعداد مسیر‌های تحت پوشش قطار‌های پنج‌ستاره که نماد پیشرفت خدمات ریلی هستند، از ۶ مبدأ و مقصد به ۱۴ مبدأ و مقصد افزایش یافته است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی شرکت ریلی فدک برای برقراری دو قطار در هفته در مسیر اردبیل خبر داد.

ذاکری با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: بر اساس این برنامه، سهم ریل در حمل‌ونقل زمینی باید از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یابد. استان اردبیل نیز با هدف افزایش ایمنی، کاهش سوانح جاده‌ای و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، باید با همراهی صاحبان بار در مسیر توسعه حمل‌ونقل ریلی گام بردارد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های ریلی را نیازمند حمایت از این بخش دانست و افزود: شرکت راه‌آهن از حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استقبال می‌کند. گفتنی است سال گذشته ۱۳۴ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه در این حوزه منعقد شد که امید است این روند در استان اردبیل نیز تداوم یابد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: شرکت راه آهن ، حمل‌و‌نقل ریلی
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