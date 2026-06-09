باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا اصغری در جلسه هماهنگی برنامههای اجرایی بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی که به صورت وبیناری با شهرستان ها برگزار شد، با بیان اینکه اطلاعرسانی از دستاوردهای بخش کشاورزی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، اظهار کرد: هفته جهاد کشاورزی باید به روایتی ملی از تداوم تولید، تأمین پایدار و آرامش سفره مردم تبدیل شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی افزود: به تبعیت از این شعار، عنوان امنیت غذایی در سایه وحدت ملی و اقتدار ملی برای هفته جهاد کشاورزی امسال انتخاب شده است که معنای راهبردی آن، تمرکز بر تقویت تولید داخلی، خودکفایی و پایداری در تأمین غذای جامعه است.
ثبات بازار و وفور کالاهای اساسی، نتیجه تلاشهای جهادی است
رئیس ستاد بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی در آذربایجانغربی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مدیران و کارکنان این مجموعه در تمامی حوزهها، تصریح کرد: با وجود تمامی چالشها و مشکلات، امروز شاهد وفور کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در بازار و پایداری تولید محصولات کشاورزی هستیم که این امر حاصل کار جهادی و شبانه روزی مجموعه بزرگ جهاد کشاورزی است.
اصغری به گستره اقدامات انجام شده اشاره کرد و افزود: از تأمین سوخت و نهادههای دامی گرفته تا کارآمدسازی یارانهها، برپایی موکب سنگر سازان بیسنگر در اربعین حسینی و رزمگاه های شبانه، کنترل بیماریهای دامی و واکسیناسیون، توسعه روستابازارها و همچنین نظارت دقیق بر بازار و تلاش برای تأمین مسکن و رفاه کارکنان، همگی از جمله فعالیتهایی است که بدون غفلت از عرصه تولید، با جدیت دنبال شده است.
اصلاح نظام یارانهای، اقدامی شجاعانه در مسیر عدالتمحوری
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تبیین دقیق طرحهای اقتصادی دولت تأکید کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی، شجاعانهترین اقدام اقتصادی دولت در سالهای اخیر محسوب میشود که با حذف رانتخواریِ تعداد محدودی از واردکنندگان و واسطهها، زمینه را برای توزیع عادلانه منابع میان تمامی مردم و فراهمسازی نظارتهای مؤثرتر مهیا کرده است.
اصغری خاطرنشان کرد: آگاهسازی مردم از فواید اجرای طرح کارآمدسازی و اصلاح نظام یارانهای، وظیفهای همگانی است و باید با اطلاعرسانی شفاف، مردم را نسبت به دستاوردهای این جراحی اقتصادی آگاه کرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، اطلاعرسانی دقیق میتواند مانند سدی در برابر جنگ روانی دشمن عمل کند، تصریح کرد: نقش جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی جامعه، نقشی راهبردی است که باید در هفته بزرگداشت این نهاد، به شکل شایستهای به اطلاع مردم رسانده شود.
منبع؛ جهادکشاورزی