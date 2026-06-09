باشگاه خبرنگاران جوان - آن فرمول ۳دقیقهای، چیزی جز «اولویتبندی عاطفی» در میان انبوه پیامها و کارهای ناتمام نیست. وقتی در هیاهوی شهر و ترافیک گیر افتادهایم، اغلب فراموش میکنیم که ارتباط با والدین نیازمند زمانهای طولانی نیست. پدر و مادرهایی که روزی ستون خانه بودند، حالا در سکوت آپارتمانها منتظر یک صدای آشنا هستند و ما ناخواسته آنها را در انتهای فهرست کارهایمان قرار میدهیم.
ما معمولاً منتظر میمانیم تا در یک فرصت عالی و طولانی به دیدنشان برویم. اما همین کمالگرایی باعث فاصلههای طولانی میشود. راهحل این است که بهجای تماسهای طولانی و نادر، تماسهای کوتاه، اما باکیفیت را در برنامه روزانه خود بگنجانیم. این تغییر کوچک، احساس طردشدگی را از آنها دور میکند.
برای اینکه در روزمرگیهای شلوغ، دلگرمی همیشگی آنها باشیم، کافی است چند عادت ساده را تمرین کنیم. این قدمهای کوچک، رشتههای محبت را محکمتر از همیشه نگه میدارند:
- تماسهای کوتاه بینراهی: وقتی در مسیر برگشت به خانه یا در ترافیک هستید، یک تماس کوتاه بگیرید و فقط بگویید: «یادتان بودم.»
- اشتراکگذاری لحظات ساده: عکسی از ناهار امروز یا نقاشی فرزندتان برایشان بفرستید. این کار آنها را در جریان روزمرگیهای شما قرار میدهد.
- ابراز کلامی محبت: منتظر مناسبتها نمانید. جملات سادهای مثل «دعای شما پشتوپناهم است» یا «دلم برای دستپختتان تنگ شده»، قلبشان را روشن میکند.
- تعیین یک زمان ثابت هفتگی: یک وعده چای عصرانه یا یک دورهمی ساده در روزهای تعطیل را به یک رسم خانوادگیِ غیر قابل تغییر تبدیل کنید.
- حضور در تجمعات شبانه: با یک برنامهریزی و همدلی میتوان حضور در تجمعات را با هماهنگی با پدربزرگ و مادربزرگها به یک دورهمی خانوادگی تبدیل کرد و با یک تیر دو نشان زد.
گاهی آنها فقط میخواهند حرف بزنند و خاطرات گذشته را مرور کنند. در این لحظات، تلفن همراه خود را کنار بگذارید و با تمام وجود به چشمهایشان نگاه کنید. همین توجه کامل و بیواسطه، بزرگترین هدیهای است که خستگی و احساس تنهایی را از روحشان پاک میکند.
در نهایت، فراموش نکنیم که برکتِ روزهای ما، در گرو همین لبخندهای بیریای پدر و مادر است. وقتی مهارت ارتباط با والدین را در دلِ شلوغیها تمرین میکنیم، نهتنها قلب آنها را از شادی لبریز کردهایم، بلکه آرامش و نوری عجیب به زندگی خودمان میتابانیم؛ نوری که مسیر فرداها را برایمان روشنتر و هموارتر میکند.
منبع: فارس