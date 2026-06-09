وزیر ورزش و جوانان در بازدید از اردوی بوکس با رسانه ها گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه تمرین تیم ملی بوکس اظهار داشت: بالغ بر هزار ورزشکار در ناگویا حضور دارند که در دو مرحله اعزام میشوند. ۳ ماه تا بازیها فرصت داریم.
او ادامه داد: در خلال جنگ ۴۰ روزه ورزش قهرمانی ما تعطیل نشد. منبعد هم تعطیلی نخواهیم داشت. برای شادی دل مردم ورزشکاران تعداد مدالها افزایش قابل توجه خواهد کرد. ورزشکاران ما مرد و زن روزهای سخت هستند.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مشکلات در اختیار قرار ندادن بلیتها به فدراسیون فوتبال یادآور شد: کارشکنیهای آمریکا از ابتدا بود و رفتار آنها غیر حرفهای است. این رفتارها مختص ایران نیست و خیلی از کشورها با کشور میزبان جام جهانی مشکل دارند. کشورهای مختلف در حال اعتراضهای مختلف به فیفا هستند. البته میزبان باید برای ما ویژهتر پیش بینی شرایط خوب کند، چون میدانند کشوری نیستیم که زور بپذیریم و در دو جنگ این را به آنها ثابت کردیم.
او عنوان کرد: قطعا اخبار خوبی خواهیم شنید و فیفا در تلاش است شرایط میزبانی به استاندارد برسد. بحث واگذاری بلیتها هم در حال پیگیری است.
دنیامالی با اشاره به صادر نشدن ویزای برخی عوامل تیم ملی خاطرنشان کرد: عمده کارشکنیها در حال حل شدن است. بحث ویزاها هم حل میشود. مگر میشود سرپرست تیم و مدیر رسانه در اختیار تیم نباشند؟
او افزود: ما به آنها اعلام کردیم پرچم یا نشان دیگری غیر از پرچم ما ببینیم قطعا بازی را متوقف میکنیم. وظیفه برگزار کنندگان است که شرایط بازی را برای تیمها فراهم کنند. اگر هر پرچمی غیر از پرچم ما وارد ورزشگاه شود بازی را متوقف میکنیم.
وزیر ورزش و جوانان در خصوص شایعات برای بازی با مصر یادآور شد: در مورد شایعات بازی با مصر به ما اعلام کردند مشکلی وجود ندارد. این نوع میزبانی زیبنده کشوری که خودش را مهد خیلی چیزها میداند که البته بر عکس آن ثابت شده، نیست.
دنیامالی تصریح کرد: انتظار داریم بازیکنان تیم ملی جانانه تلاش کنند. فارغ از نتیجه مهم این است که تیم بازی خوب انجام بدهد.
او درخصوص اینکه آمریکا به یک داور ویزا نداد و او را به کشورش دیپروت کرد گفت: من سالها عضو فدراسیون جهانی بودم و اگر داوری از لیست فیفا خارج شده شاید مورد دیگری بوده است. ممکن است یک فرد پرونده سنگین قضایی دارد یا احکام دادگاه کشورش را دارد و فدراسیونهای جهانی باید احترام بگذارند. بعید است فیفا در مورد حذف یک داور خلاف قانون عمل کرده باشد. فیفا تلاش کرد، اما برخی رفتارهای آنها غیر متعارف بود.
دنیامالی درباره پاداش صعود از گروه تیم ملی گفت: فدراسیون دستور داد که پاداش صعود اعضای تیم ملی فوتبال پرداخت شود.
او درباره پاداش بازی دوستانه گفت: بازی دوستانه که پاداش ندارد.
وزیر ورزش و جوانان در مورد رفتارهای عجیب خواهران منصوریان در ووشو تاکید کرد: این رفتارها قابل دفاع نیست، اما ۹۰ روز بیشتر وقت نداریم و روی ووشو حساب میکنیم. تلاش میکنیم خانواده ووشو دوباره دور هم جمع شوند.