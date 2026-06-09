باشگاه خبرنگاران جوان - سید جمال الدین طباطبایی با بیان اینکه این عملیات با رصد اطلاعاتی و تلاش مأموران نیروی انتظامی انجام شد گفت: حجم بالای کشف‌شده نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با تهیه و توزیع مشروبات الکلی دارد.

وی تصریح کرد: در این پرونده ۲ نفر در ارتباط با تهیه و توزیع مشروبات الکلی دست‌ساز با تصمیم مقام قضایی بازداشت شدند.

دادستان تفت با تأکید بر اینکه برخورد قاطع با جرایم مرتبط با اخلال در سلامت جامعه و جرایم علیه امنیت عمومی در دستور کار است از استمرار اقدامات نظارتی و عملیاتی تا حصول نتیجه نهایی خبر داد.