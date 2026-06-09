این شب‌ها آسمان میزبان یکی از زیباترین پدیده‌های نجومی سال است؛ مقارنه سیاره‌های زهره و مشتری باعث شده این دو جرم درخشان منظومه شمسی در فاصله‌ای بسیار نزدیک از یکدیگر در آسمان دیده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدحسین طالع‌زاده، کارشناس ارشد اخترفیزیک و مدرس رسمی انجمن نجوم ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به رخداد مقارنه زهره و مشتری اظهار کرد: این شب‌ها آسمان یک مهمانی ویژه و تماشایی برای رصدگران و عموم مردم تدارک دیده است.

وی افزود: در پدیده مقارنه، دو سیاره زهره و مشتری که از پرنورترین اجرام آسمان شب به شمار می‌روند، از دید ناظر زمینی در فاصله‌ای بسیار نزدیک به یکدیگر دیده می‌شوند و منظره‌ای کم‌نظیر را در افق غربی آسمان رقم می‌زنند.

این کارشناس نجوم ادامه داد: بهترین زمان برای مشاهده این پدیده، حدود ساعت ۸ شب و پس از غروب خورشید است. علاقه‌مندان کافی است به افق غربی نگاه کنند تا این دو سیاره را در کنار یکدیگر مشاهده کنند.

طالع‌زاده خاطرنشان کرد: در این هم‌نشینی آسمانی، جرم درخشان‌تر سیاره زهره است و سیاره مشتری با نوری اندکی کمتر در کنار آن دیده می‌شود. این رخداد فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر مردم با سیاره‌های منظومه شمسی و لذت بردن از زیبایی‌های آسمان شب فراهم کرده است.

آسمان این شب‌ها با درخشش دو نگین روشن منظومه شمسی، صحنه‌ای تماشایی را پیش روی علاقه‌مندان قرار داده؛ نمایشی کوتاه، اما فراموش‌نشدنی که با یک نگاه به افق غربی می‌توان آن را به تماشا نشست.

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برچسب ها: سیاره زهره ، سیاره مشتری ، آسمان
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