بر اساس آمار‌های موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، ایران در تولید علم در فناوری میکرو الکترونیک‌ها در جهان اسلام رتبه برتر را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار‌های موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، ایران در تولید علم در فناوری میکرو الکترونیک‌ها در جهان اسلام رتبه برتر را دارد.

علویان مهر رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام اظهار کرد: ایران در ۵ شاخه از ۶ شاخه زیر مجموعه میکرو الکترونیک رتبه اول را در جهان اسلام دارد.

او افزود: ایران در این فناوری‌ها نیز در جهان رتبه ۱۲ تا ۱۶ را دارد.

رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام بیان کرد: ایران در تولید علم تا سال ۱۹۸۰ تنها ۳۰۰ مقاله را در پایگاه‌های معتبر جهانی نمایه کرده بود در حالی که این میزان در حال حاضر به ۸۰ هزار مقاله رسیده و تنها در زمینه قطعات نوظهور این میزان تولید علم به ۵ هزار مقاله در ۲۰ سال گذشته رسیده است.

میکرو الکترونیک شامل مدار‌های مجتمع، قطعات نیمه هادی، قطعات ابر رسانه، قطعات پلیمری، قطعات نوظهور و میکرو سامانه‌ها است.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: تولید علم ، تولید دانش ، علم و فناوری
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
انشاالله در صنعت نمیه هادی هم همینطور پیشرفت کنیم
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