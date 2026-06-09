باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر راه و شهرسازی در نشستی با معاونان ارشد حوزه حمل‌ونقل هوایی، آخرین وضعیت بازگشت حجاج و برنامه‌ریزی برای سفر‌های اربعین را بررسی و بر آمادگی کامل فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.

در این جلسه که با حضور کاپیتان شیرودی معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، دهقان مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، و عبدالحی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، تصمیمات و هماهنگی‌های لازم برای تسهیل بازگشت حجاج، افزایش ظرفیت پروازی، مدیریت روان عملیات فرودگاهی و پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای سفر‌های اربعین اتخاذ شد.

‎فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل هوایی، دستوراتی را برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران اربعین و افزایش آمادگی عملیاتی فرودگاه‌های کشور صادر کرد.

‎در ادامه و در مسیر سفر به استان اردبیل، وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان و مدیران ارشد حوزه حمل‌ونقل هوایی از پروژه توسعه و بهسازی ورودی ترمینال یک فرودگاه بین‌المللی مهرآباد بازدید کرد.

‎این پروژه با هدف افزایش ظرفیت پذیرش مسافران، بهبود فرآیند‌های عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

‎گفتنی است، وزیر راه و شهرسازی، به‌منظور افتتاح و بهره‌برداری از چندین پروژه کلان ریلی و جاده‌ای، از جمله راه‌آهن اردبیل-میانه و چندین پروژه بزرگراهی و ابنیه فنی به استان اردبیل سفر کرد.