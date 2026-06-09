باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری امروز سه شنبه در نشست با رییس و اعضای کمیسیون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در سازمان حفاطت محیط زیست، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان، بیان داشت: در سال گذشته دو جنگ خسارت بار بر کشور ما تحمیل شد و در کنار جنایات هولناکی که در کشور ما مرتکب شدند، متاسفانه در این جنگ درگیر اکوساید هم شدیم که حمله به مخازن سوخت در شهر تهران مصداق اصلی این جنایت بود.
وی افزود: مستندسازی جنگ ۱۲روزه انجام گرفته است و چیزی بالغ بر ۲۰ همت خسارت بر طبیعت کشور در این جنگ وارد شد و اکنون نیز در حال تعیین خسارات جنگ رمضان هستیم تا در مراجع بین المللی موضوع را پیگیری کنیم.
وی تاکید کرد: ما همچنین اقداماتی را قبل از وقوع جنگ انجام دادیم و مکاتباتی با نهادهای بین المللی صورت دادیم و در آن نسبت به وقوع هرگونه جنگ احتمالی در منطقه بسیار حساس خلیج فارس و دریای عمان هشدار دادیم، اما متاسفانه جنگ رخ داد. همچنین ما در حین جنگ و بعد از هدف قرار گرفتن انبارهای نفت تهران نامههایی به دبیرکل سازمان ملل و رییس برنامه محیط زیست ملل متحد ارسال کردیم ولی متاسفانه بیانیهای خنثی در این خصوص صادر شد.
انصاری اظهار داشت: مستندسازی خسارات جنگ فارغ از اینکه منتهی به دریافت غرامت بشود یا نه در حال انجام است و درصدد هستیم که خسارات محیط زیستی را به صورت دقیق معین کنیم.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: امسال خوشبختانه بارشهای خوبی در بیشتر نقاط کشور وجود داشت و با اقداماتی که در برخی استانها برای بهبود شرایط تالابها از جمله لایروبی رودخانههای منتهی به تالابها انجام شد باعث شد بسیاری از تالابهای کشور اکنون در شرایط بهتری قرار گیرند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اصلاحیه قانون بهکارگیری سلاح که در کمیسیونهای تخصصی مجلس به تصویب رسید، اکنون در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد و انتظار ما از اعضای محترم کمیسیون تخصصی محیطزیست حمایت از تصویب این اصلاحیه است.
وی گفت: تصویب این اصلاحیه بازدارندگی این قانون را افزایش میدهد و موجب افزایش حمایتهای قضایی از محیطبانان میشود تا با اقتدار بیشتر از سرمایههای طبیعی کشور حفاظت کنند.
آمادهایم همکاریها برای محیط زیست را توسعه دهیم
همچنین رئیس کمیسیون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت اجتماعی نیز جزء موارد قانونی است که در قانون به صورت مستقیم به آن اشاره شده است و هر دستگاهی به آن عمل نکند مصداق ترک فعل خواهد بود.
محمد جواد عسگری بیان داشت: آنچه که مجلس و دولت در حوزه برنامه هفتم توسعه به آن رسیده است کاملا جامع و کامل است اگر این برنامه با جدیت اجرا شود در حوزه محیط زیست به یک نقطه مطلوبی میرسیم.
او افزود: ما همچنین در آستانه ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۶ هستیم و لازم است همکاریها را توسعه دهیم. ما حاضریم جلسات بیشتری برگزار کنیم تا بتوانیم به لحاظ بودجهای به یک نقطه مشترک و مطلوبی برای سازمان حفاظت محیط زیست برسیم.
وی تاکید کرد: در قانون هوای پاک ظرفیتهای خوبی داریم و ۲۲۰ حکم داشتیم که در حوزه دستگاههای مختلف بود از این مقدار ۲۰ مورد کامل اجرا شده است و بقیه یا بخشی از آن عملی شده یا کاملا اجرایی نشده است.
عسگری تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی نیز جزء موارد قانونی است که در قانون به صورت مستقیم به آن اشاره شده است و هر دستگاهی به آن عمل نکند مصداق ترک فعل خواهد بود.
رئیس کمیسیون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: صندوق ملی محیطزیست ظرفیت خوبی است و سازمان محیطزیست باید از منابع آن به صورت ویژه بهرهمند شود. ما در زمینه قانون حمل سلاح نیز با نظر مثبت سعی خواهیم کرد تا با تصویب اصلاحیه آن بازدارندگی برای متخلفین ایجاد کنیم.
وی یادآور شد: ما حتی آماده هستیم نشستهای سه جانبه با محیطزیست و دستگاهای دیگر داشته باشیم تا چالشهای محیط زیستی موجود با این دستگاهها را بررسی کنیم.
وی با اشاره به اینکه اصلاح برنامه و تغییرات بودجه بعد از آغاز به کار جلسات حضوری مجلس حتما آغاز خواهد شد، گفت: تعیین خسارات ناشی از جنگ اقدام مثبتی بود و لازم است دستگاههای دیگر نیز در این زمنیه همراه شوند.
در این نشست معاونین سازمان حفاظت محیط زیست هم گزارشهایی را در مورد شرایط محیط زیستی کشور در حوزههای مختلف از جمله حقوقی، بودجه، نیروی انسانی، محیط زیست طبیعی، محیط بانان، محیط زیست انسانی و آموزش و مشارکتهای مردمی ارایه کردند.
منبع: روابط عمومی محیط زیست