باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - محمد فراتی مدیرعامل توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور، گفت: صفحات خورشیدی با تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی، بدون نیاز به سوخت‌های فسیلی برق تولید می‌کنند که یکی از مهمترین مزیت‌های نیروگاه‌های خورشیدی، تولید حداکثری در ساعات اوج مصرف شبکه است که به کاهش هزینه‌های برق و فروش مازاد تولیدی به شبکه سراسری کمک شایانی می‌کند.

او افزود: در شرکت توزیع نیروی برق اهواز تاکنون ۵۲ نیروگاه خورشیدی احداث شده که ۴۳ مورد متعلق به ادارات و مابقی توسط سایر متقاضیان راه‌اندازی شده است.

آقای فراتی اضافه کرد: همچنین برنامه‌ریزی برای احداث ۲۱ نیروگاه دیگر با ظرفیت تولید ۸۰ مگاوات انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به سازوکار اقتصادی این طرح اضافه کرد: برای یک نیروگاه حمایتی ۵ کیلووات، دو کنتور جداگانه نصب می‌شود؛ نرخ خرید هر کیلووات‌ساعت برق تولیدی از مشترک ۷۲۵ تومان است، در حالی که نرخ فروش برق مصرفی از شبکه حدود ۶۳ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت محاسبه می‌شود.

این مقام مسئول یادآور شد: این تفاوت نرخ، همراه با ارائه تسهیلات و خرید تضمینی برق، خانواده‌ها، کشاورزان، صنایع و ادارات را به استفاده از انرژی پاک ترغیب کرده است.

فراتی با تأکید بر نقش زیست‌محیطی انرژی خورشیدی گفت: استفاده از این انرژی علاوه بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده مؤثر است.

او ادامه داد: ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی استان خوزستان هم اکنون به ۱۵ مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با بهره‌برداری از نیروگاه‌های در حال احداث، این رقم به ۱۵۰ مگاوات افزایش یابد.