باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس طی عملیات‌هایی موفق به توقیف محموله‌های قاچاق و دستگیری متخلفان در استان شدند.

دستگیری سارق در خفر

فرمانده انتظامی خفر از دستگیری سارق باغات و زمین‌های کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از باغات و زمین‌های کشاورزی در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و بررسی‌های میدانی و پیگیری‌های تخصصی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ارتکاب ۴ فقره سرقت از باغات و زمین‌های کشاورزی اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ رضایی‌زاده از مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

دخانیات بدون مجوز به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی لارستان از کشف کالای بدون مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری برلیانس مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۴ هزار و ۲۰۰ پاکت تنباکو بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۷ میلیارد ریال برآورد شده است؛ اضافه کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری یک سارق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت به عنف النگو از یک خانم، سریعا ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۳ عباسیه بلافاصله با دریافت مشخصات ظاهری سارق، با انجام اقدامات پلیسی متهم را شناسایی و در یک حرکت ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی دادند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پلیس این شهرستان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس گزارش دهند.

کشف دستگاه و تجهیزات حفاری غیرمجاز در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از کشف تجهیزات غیرمجاز چاه‌های کشاورزی در این شهرستان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان بیان کرد: در جهت صیانت از آب‌های زیرزمینی، ماموران یگان امداد هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو یک دستگاه حفاری چاه آب و ۱۰ بسته ۵۰ متری شیلنگ فشار قوی روغن غیر مجاز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ میرزایی با بیان اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد، هشدار داد: هرگونه تحرکات در این زمینه از چشمان تیز بین ماموران مخفی نمی‌ماند و انتظامی شهرستان با جدیت و برابر قانون با مجرمان برخورد قاطع خواهد کرد.

کشف کارگاه بسته بندی آرد فاسد در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف کارگاه و دستگیری عوامل بسته بندی آرد فاسد در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: در پی وصول گزارشات مردمی مبنی بر وجود کارگاه غیرمجاز بسته بندی آرد در یک انبار روستایی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد اعزام شدند و در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که آرد‌های فاسد شده و تاریخ مصرف گذشته را پس از پاکزدایی بسته بندی و روانه بازار می‌کنند.

سرهنگ مصطفایی با بیان اینکه یک نفر متهم در این خصوص دستگیر و روانه زندان شد، از شهروندان درخواست کرد: هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی تلفن ۱۱۰ گزارش کنند.

دستبند پلیس بر دستان سوداگران مرگ در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از کشف ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی طی اقدامات تخصصی در محور‌های مواصلاتی سطح حوزه استحفاظی به یک سواری پژو پارس مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرده و ماموران پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو را متوقف کردند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی نی ریز با بیان اینکه راننده و سرنشین خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس همواره با قاطعیت و برابر قانون با پدیده شوم و خانمان سوز مواد مخدر مبارزه می‌کند و در این امر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

بازداشت بر هم زنندگان نظم و امنیت در داراب

فرمانده انتظامی داراب گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، بر هم زنندگان نظم و امنیت دستگیر و وسایل نقلیه متخلف که ایجاد مزاحمت می‌کردند، توقیف شدند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: در پی دریافت گزارشات و مطالبات مردمی و در جهت برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی ۳ روز در معابر درون شهری و پارک‌ها و تفرجگاه‌ها به اجرا گذاشته شد.

او افزود: در این طرح ۴ نفر بر هم زننده نظم و امنیت دستگیر شدند و ۶ دستگاه موتورسیکلت و ۲۱ خودرو متخلف که در سطح معابر و تفرجگاه‌ها و پارک‌ها با انجام حرکات نمایشی و لایی کشی ایجاد مزاحمت می‌کردند نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی داراب اضافه کرد: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برقراری امنیت در اماکن گردشگری، تفرجگاه‌ها و پارک‌ها، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی این مناطق به صورت مستمر اجرا خواهد شد و پلیس برابر قانون با هرگونه اقدامات هنجارشکنانه برخورد خواهد کرد.

کشف غذای حیوانات خانگی قاچاق در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۶۵۰ کیلوگرم غذای حیوانات خانگی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با خودرو‌های شوتی، ماموران انتظامی لامرد هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان حامل بار مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده متواری و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بررسی از این خودرو ۶۵۰ کیلوگرم انواع غذای حیوانات خانگی بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف کود‌های شیمیایی بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۵۵ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی درودزن در ایست و بازرسی مقطعی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۵۵ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.

سرهنگ مردانی تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و برای بررسی لازم به مراجع قضایی ارسال شد.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی از اولویت‌های مهم پلیس است، از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه قاچاق کالا و ارز موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس