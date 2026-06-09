مدیرکل امور زندان های آذربایجان غربی گفت: سه زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با اقدام خیرخواهانه و پرداخت ولیمه سفر حج آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراد فتحی مدیرکل امور زندان های آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: حاجیه خانم رباب قوچخانی در اقدامی انسان‌دوستانه و در راستای ترویج فرهنگ نیکوکاری، مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان از هزینه ولیمه سفر حج خود را برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص داد.

وی افزود: این مبلغ با حضور ایشان در انجمن حمایت از زندانیان پرداخت و زمینه آزادی سه زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد را فراهم شد.

فتحی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه اظهار کرد: این نوع کمک‌های مردمی علاوه بر آزادی زندانیان نیازمند، به بازگشت آنان به آغوش خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز کمک مؤثری می‌کند.

برچسب ها: آزادی زندانی ، اداره کل زندانها
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