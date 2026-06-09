رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که کشورش باید به سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر فراز تنگه هرمز توسط ایران پاسخ دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که کشورش باید به سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر فراز تنگه هرمز توسط ایران پاسخ دهد.

ترامپ در پستی در تروث سوشال اظهار داشت که ارتش به این نتیجه رسیده است که ایران یک بالگرد آپاچی آمریکایی را هنگام گشت‌زنی در تنگه هرمز سرنگون کرده است. او بار دیگر تأکید کرد که هر دو خلبانی که سوار بر آن بودند "سالم و بدون آسیب" هستند. ترامپ ادعا کرد: "با این وجود، ایالات متحده باید به این حمله پاسخ دهد. "

این خبر در ادامه اظهارات متناقض رئیس جمهور آمریکا و اندکی پس از آن منتشر شد که ترامپ در مورد پیشرفت در مذاکرات با ایران صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که در دو تا سه روز آینده به یک توافق صلح دست یابد!

منبع: العربیه