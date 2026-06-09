رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که کشورش باید به سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر فراز تنگه هرمز توسط ایران پاسخ دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که کشورش باید به سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر فراز تنگه هرمز توسط ایران پاسخ دهد.

ترامپ در پستی در تروث سوشال اظهار داشت که ارتش به این نتیجه رسیده است که ایران یک بالگرد آپاچی آمریکایی را هنگام گشت‌زنی در تنگه هرمز سرنگون کرده است. او بار دیگر تأکید کرد که هر دو خلبانی که سوار بر آن بودند "سالم و بدون آسیب" هستند. ترامپ ادعا کرد: "با این وجود، ایالات متحده باید به این حمله پاسخ دهد. "

این خبر در ادامه اظهارات متناقض رئیس جمهور آمریکا و اندکی پس از آن منتشر شد که ترامپ در مورد پیشرفت در مذاکرات با ایران صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که در دو تا سه روز آینده به یک توافق صلح دست یابد!

منبع: العربیه

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
از کجا معلوم که سقوط بالگرد درست بوده و درثانی تنگه هرمز در محدوده ابهای سرزمینی ماست امریکا انجا چه غلطی میکند؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
عربا و ترکا از جرأت ما انگشت به دهن موندن
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
به بهانه هلیکوپتری که الکی فرستاده میخواد مثل لبنان جنوب ایران را خالی کنه برای همین هرچه پادگان و پدافند در جنوب بود زد بازهم ساکتین؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
روزگارت سیاه شده در منجلاب تنگه داری دست و پا می زنی صداش تا تهران میاد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
باید تمام ناو های آمریکا را به قعر دریا بفرستیم
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
کیف کردیم
بزن که خوب میزنی
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ما مردم مذاکره با شیطان را نمی‌خواهیم. مسوولین گوشهای کرشان را باز کنند. مذاکره یعنی اجازه شرارت‌های مداوم آنها با هر بهانه برای تحقیر و ناامنی مردم. مرگ بر مذاکره
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
روزگار تو سگ پیر زرد رو خواهیم دید.از قارون و نمرود،گنده‌تر نیستی زردک متوهم
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
هنوز آدم نشده پس محکم بزنید مثل آدم حرف بزند
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نیروهای مسلح تشکر تشکر
رزمندگان اسلام اقتدار اقتدار
دلاوران ایران استمرار استمرار
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بیشرف هرزه،سگ زرد حرامزاده اپستینی.بمیردآن کسیکه حرفهای پرازریاوحقه بازیت راباور،ودرحمایت ازتو قدم بردارد.نفس کشیدنت هم حرامه سگ سوزن خورده.
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آمریکایی‌های آشغال غلطی بکنند ژچند برابر باید بخورند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
جدید ترین پست ترامپ:ما غلط کردیم و از ایران تشکر میکنیم که بالگرد ما را سرنگون کرد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اگر غلطی بکنید پاسخ قاطع دریافت میکنید
۹
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم باید به غرق کردن ناو شکن دنا در همین اب های دریا عمان و تنگه هرمز پاسخ دندان شکن بدهد. البته پاسخ های دیگر فراموش نشود.
۸
۳۸
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۱۲
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