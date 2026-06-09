باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - امروز، سه‌شنبه، طریق المهدی با دیگر میزبان قدم های منتظران ظهور شد.

سه‌شنبه‌های مهدوی در قم، پیوندی عمیق با مباهله دارد. در مباهله یا نفرین طرف دروغگو، پیامبر (ص) با به میدان آوردن عزیزترین افراد خانواده‌اش (اصحاب کسا)، ثابت کرد که دفاع از دین، هیچ ملاحظه‌ای ندارد. امروز نیز مردم قم با حضور در میادین، نشان می‌دهند که برای دفاع از حریم ولایت، از هیچ فداکاری دریغ نخواهند کرد.

روز مباهله؛ روزی که حق از باطل جدا شد. مردم امروز نیز با حضور خود به جهانیان می‌گویند که خط مقدم جبهه مقاومت، از نجف و غزه تا قم و تهران امتداد دارد و این راه، تا ظهور ادامه خواهد یافت.

روز مباهله از اسناد حقانیت اسلام و پیامبر اکرم (ص)، بیست و چهارم ذی‌الحجه، سال دهم هجری قمری است؛ روزی که پیامبر اکرم(ص) پس از گفت‌وگوهای طولانی با مسیحیان نجران، برای اثبات حقانیت اسلام، آنان را به «مباهله» فراخواند.

مسیحیان نجران که به مدینه آمده بودند تا در مورد درستی دعوت پیامبر (ص) پژوهش کنند با او به محاجه (دلیل آوردن) پرداخته، سرانجام بحث شان به جایی کشید که حضرت محمد (ص) خواست تا با آنها مباهله کند.

هر یک از دو طرف با افراد خود به محل مباهله رفتند. مسیحیان وقتی دیدند که پیامبر اکرم (ص) با عزیزترین کسانش یعنی (حضرت علی (ع)، حضرت فاطمه (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع)) می‌خواهد آنها را به چالش بکشد مطمئن شدند که حضرت محمد (ص) اگر به خودش مطمئن نبود، جان خانواده اش را به خطر نمی‌انداخت. پس از مباهله کناره گرفتند و تن به پرداخت جزیه دادند. این واقعه، نشان‌دهنده برتری جبهه حق بر باطل و عظمت مقام اهل‌بیت(ع) در نزد خداوند است و امروز نیز به عنوان نماد «اتمام حجت با دشمنان» و «ایستادگی بر حق» گرامی داشته می‌شود.