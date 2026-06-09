رئیس‌جمهور اظهار داشت که باید فرآیند‌های اجرایی به نحوی طراحی و مدیریت شوند که امکان شکل‌گیری رانت، رشوه و هرگونه فساد اداری به حداقل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با حضور در نهاد ریاست جمهوری، ضمن بازدید از رصدخانه پروژه‌های ملی به عنوان داشبورد مدیریتی پایش و رصد دقیق پروژه‌های اولویت‌دار دولت، در نشستی با محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، و جمعی از مدیران این مجموعه به گفت‌و‌گو پرداخت.

رئیس‌جمهور در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته از سوی معاونت اجرایی ریاست جمهوری در پیگیری، هماهنگی و اجرای پروژه‌های مهم و اولویت‌دار دولت، این مجموعه را بازوی اجرایی دولت توصیف و بر نقش آن در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی کشور تأکید کرد.

پزشکیان در ادامه اظهار داشت: زمانی ما در دوره جوانی و دانشجویی نگاه‌های بلندی برای آینده و پیشرفت کشور داشتیم و امروز که هم علم آن را داریم، هم اختیارات آن را داریم و هم مهارت لازم را داریم باید کشور را درست مدیریت کنیم و حق، عدالت، کارآمدی، بهره وری و خدمت رسانی با کیفیت را در جامعه محقق سازیم.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام در مسیر خدمت به مردم، تصریح کرد: اگر دست به دست هم دهیم و خدمتگزار مردم باشیم خواهیم توانست از همه این بحران‌ها با عزت و سربلندی بیرون بیاییم.

پزشکیان در ادامه افزود: اگر عزم و اراده حل مشکلات کشور و پاسخگویی به نیاز‌های مردم را داشته باشیم خواهیم توانست کاری کنیم که مردم ما با عزت و سربلندی زندگی کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار‌های حکمرانی و ارتقای سلامت نظام اداری کشور، اظهار داشت که باید فرآیند‌های اجرایی به نحوی طراحی و مدیریت شوند که امکان شکل‌گیری رانت، رشوه و هرگونه فساد اداری به حداقل برسد و زمینه‌های بروز تخلف از میان برداشته شود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم مقابله با ریشه‌ها و بستر‌های تولید فساد است، نه صرفاً شناسایی و برخورد با متخلفان، گفت: هدف ما مچ‌گیری نیست، بلکه می‌خواهیم زمینه، ریشه و بستر فساد را ریشه‌کن کنیم تا اگر کسی هم وسوسه شد تخلف کند، نتواند.

در این نشست، دکتر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این مجموعه ارائه کرد و با اشاره به مأموریت‌های محوله از سوی رئیس‌جمهور، اظهار داشت: تمام تلاش این مجموعه آن است که برنامه‌های جنابعالی را عملیاتی کنیم و اگر بناست برنامه‌های رئیس‌جمهور در کشور اجرایی شود، اول باید در نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی به مرحله اجرا برسد؛ برنامه‌هایی که مبتنی بر علم و دانش و قانون است.

قائم‌پناه همچنین از پیگیری موضوع مدیریت نگهداشت فضا‌های فیزیکی و اجرای برنامه‌های مدیریت بهینه مصرف انرژی در قالب یک کارگروه ملی خبر داد و گفت که مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین از جمله محور‌های در دست پیگیری این کارگروه است.

رئیس‌جمهور در ادامه حضور خود در نهاد ریاست جمهوری، از رصدخانه پروژه‌های ملی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دولت قرار گرفت.

نهضت توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، توسعه پنل‌های خورشیدی، اصلاح الگوی کشت، جمع‌آوری گاز‌های فلر و افزایش تولید نفت از جمله طرح‌هایی بود که در این بازدید به‌صورت برخط و لحظه‌ای مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، نظام اداری ، فساد
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نظرات کاربران
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United States of America
ناشناس
۱۰:۰۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اروپا پر است از ماشين هاي بنزين و ديزلي ده پانزده سال قديمي و در حال استفاده روز مره. مشكلات دود و الودگي هم ندارند. خواهش ميشود دكان بازار مافياي حريص خودرو را تخته نموده و اجازه ورود اين قبيل خودرو ها را ازادكنيد تا به بخشي از نارضايتي ملت غيور خاتمه داده شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
قول رعایت عدالت در پرداختها داده بودین چی شد؟یک حکمش 85میلیون تومانه ویکی هم مثل من در شرائط مساوی با فرزند بیشتر حکمش 33/5میلیون تومان
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۶
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