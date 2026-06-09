سخنگوی حماس گفت که جناح‌های فلسطینی و میانجیگران در مذاکرات قاهره به «راه حل‌های قابل قبولی» در مورد آتش‌بس دست یافته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از مذاکرات در قاهره، «رویکرد‌های قابل قبولی» در مورد «مسائل مورد مناقشه» توافق آتش‌بس غزه با اسرائیل حاصل شده است.

حازم قاسم، سخنگوی حماس به آناتولی گفت که مذاکرات در پایتخت مصر «رویکرد‌های قابل قبولی از سوی طرف‌های شرکت‌کننده در مذاکرات در مورد مسائل مورد مناقشه توافق آتش‌بس» ایجاد کرده است.

وی گفت که حماس و سایر گروه‌های فلسطینی «با انعطاف‌پذیری و مثبت‌اندیشی» با پیشنهادات ارائه شده توسط میانجیگران مصر، قطر و ترکیه برخورد کرده‌اند؛ «از روی مسئولیت ملی برای توقف نسل‌کشی در غزه».

قاسم گفت: «اکنون توپ در زمین اشغالگران (اسرائیلی) و هیئت صلح، به نمایندگی مدیر اجرایی آن (نیکلای ملادنوف)، است تا به سمت اجرای واقعی و کامل دیدگاه رئیس جمهور ترامپ برای صلح در نوار غزه حرکت کنند.»

طبق آمار فلسطینی، نسل‌کشی اسرائیل در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۷۳۰۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۳۰۰۰ نفر را زخمی کرده است که بیشتر آنها زن و کودک بوده‌اند.

به گفته وزارت بهداشت غزه، با وجود آتش‌بس که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، ارتش اسرائیل ۹۷۸ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۳۰۹۷ نفر دیگر را در حملات تقریباً روزانه زخمی کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حماس ، رژیم صهیونیستی
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