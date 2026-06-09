سخنگوی وزارت امور خارجه حمله به فرودگاه کویت را پرچم دروغین آمریکا برای فروش پدافند دفاع هوایی ضدپهپاد شرکت «پاوروس» برای دفاع در برابر حملات ادعایی ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سه شنبه شب ۱۹ خرداد ۱۴۰۵در پیامی در شبکه ایکس با انتشار تصویر خبر منتشره در سایت وزارت خارجه آمریکا درباره فروش سامانه یک میلیارد دلاری ضد پهپادی به کویت، با اشاره به اینکه چگونه یک عملیات پرچم دروغین، مبنایی برای یک معامله سودآوری شد، نوشت: تکه‌های جورچین خیلی سریع، در جای خود قرار گرفت!

وی افزود: ابتدا طی یک عملیات پرچم دروغین، با استفاده از پهپاد کپی‌شده «لوکاس» به فرودگاه کویت حمله کردند و سپس از آن بهانه‌ای ساختند برای اینکه پدافند دفاع هوایی ضدپهپاد شرکت «پاوروس» را برای دفاع در برابر حملات ادعایی ایران، بفروشند! عجب معامله سودآوری!

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، فرودگاه کویت ، پدافند هوایی
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