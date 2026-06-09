باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نفیسه طوسی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: رزمایش استانی پایش و کنترل عرضه سموم غیرمجاز از امروز ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در واحد‌های تهیه، توزیع و عرضه آفت کش های گیاهی سراسر استان آغاز و به مدت دو روز اجرا می شود.

وی افزود: ارتقای امنیت غذایی، حفظ حقوق عامه و تشدید نظارت بر شبکه توزیع آفت کش های کشاورزی و کنترل عرضه سموم غیرمجاز و ممنوعه به خصوص سم فیپرونیل ۸۰ درصد، پاراکوات، دورسبان و ... از اهداف برگزاری مانور مذکور می باشد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: این مانور مطابق با برنامه ریزی انجام شده با حضور ۲۵ اکیپ مشترک نظارتی با همکاری مدیریت حفظ نباتات استان‌ و سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن بر کنترل عرضه آفت‌کش‌ها نظارت ویژه خواهند داشت.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این مانور، شناسایی، کشف و جمع‌آوری آفت‌کش‌های ممنوعه، غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته و برخورد قانونی با تمامی متخلفان شبکه تولید و توزیع این محصولات است.

وی ادامه داد: در ضمن این مانور کینیک‌های قرنطینه ای و شرکت های ضدعفونی نیز مورد بازدید قرار خواهند گرفت و بر نحوه فعالیت آنها نظارت ویژه انجام خواهد شد.