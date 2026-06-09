باشگاه خبرنگاران جوان ؛الهام قبادی -آیت‌الله محمدتقی سبحانی، رئیس بنیاد بین‌المللی امامت در مراسم اختتامیه جشنواره روایت علوی گفت: امامت بزرگ‌ترین عنصر انسانی حیات بشری است. اگر در زنجیره بشریت به دنبال انسانیت بگردیم، از حضرت آدم تا حضرت مهدی (عج) ادامه پیدا کرده است. امامت از جهات مختلف اهمیت انسانی پیدا می‌کند، چرا که امام بزرگ‌ترین جلوه انسانی عصر خود است. امامت، مهم‌ترین رسالت انسانی است؛ اخراج از ظلمات به نور کاری است که امامت انجام می‌دهد و گسترده‌ترین وظیفه‌ای که یک انسان می‌تواند بر عهده بگیرد، امامت است.

وی ادامه داد: امام به پیچیده‌ترین و ساده‌ترین مسائل روز، بعد فردی، اجتماعی و تاریخی توجه دارد. در هیچ شغلی نمی‌گنجد، اما با همه حیات انسان گره می‌خورد. جبهه حق و باطل در تاریخ با محور امامت شکل گرفته است.

رئیس بنیاد بین‌المللی امامت ادامه داد: تناسب بین امامت و ولایت و هنر از همینجا آغاز می‌شود. اگر امامت بزرگ‌ترین جلوه انسانی است، زبان هنر می‌تواند این جلوه انسانی را نشان دهد. این زبان می‌تواند با همه قبایل و مردم سخن بگوید و متوقف نماند. جایی که زبان‌ها بسته و در‌ها قفل می‌شود، زبان انسانی، فطری، عاطفی و عقلی هنر است که بدون محدویت تمامی قفل‌ها را باز می‌کند.

وی گفت: اگر سخن از هنر امامت می‌گوییم بر نقطه‌ای اساسی بر تعامل با انسان در همه عرصه‌های زندگی انسان اشاره داریم. امامت از پیچیده‌ترین مقولات مفهومی و فکری است؛ تجلی اسماء الهی در امام است، حجت الهی در امام جلوه می‌کند و...؛ پس وجود پیچیده امام نیازمند زبانی است که بتواند این پیچیدگی را به نمایش بگذارد زبان ساده بشری نمی‌تواند این پیچیدگی‌ها را به نمایش بگذارد ولی زبان هنر است که می‌تواند این پیچیدگی‌ها را در قالب تصویر، شعر، مثال و ... بیان کند و نشان دهد.

آیت‌الله سبحانی تصریح کرد: وقتی از روایت علوی و هنر علوی حرف می‌زنیم، هنر را به عنوان شیوه درست بیان حقیقت برای بیان امامت به کار گرفته‌ایم. یکی از مشکلات ما در تبیین معارف امامت، نشان دادن لایه‌های مختلف امامت است. زبان هنر می‌تواند چند لایه باشد و در عین اینکه با یک کودک سخن می‌گوید، مفهومی برای یک نخبه نیز داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از روایت علوی این است که باب جدیدی برای تبیین امامت بگشاید، سطح مخاطبان ما را در عرصه بین‌المللی باز و امکان گفت‌وگوی بین‌المللی را در این حوزه ایجاد کنند. از همه مشارکت‌کنندگان در این جشنواره نیز می‌خواهم از دو بال دانش و هنر استفاده کنند. هر کدام از این دو بال فروکاسته شود، کار ما را ناقص می‌گذارد.