اولین اردوی متمرکز تیم ملی پارادوومیدانی آقایان و بانوان از امروز در چهار استان تهران، زنجان، کرمانشاه و لرستان آغاز شد.

باشگله خبرنگاران جوان - در راستای آماده سازی ورزشکاران منتخب به منظور حضور شایسته در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان و بانوان به صورت متمرکز از امروز آغاز و تا بیست و نهم خردادماه ادامه دارد.

 با نظر کمیته فنی فدراسیون این اردو در چهار استان تهران (بانوان)، زنجان، کرمانشاه و لرستان (آقایان) زیرنظر کادرفنی و ناظرین فدراسیون پارادوومیدانی برگزار می‌گردد. 

 گفتنی است اردو‌های غیرمتمرکز تیم ملی پارادوومیدانی آقایان و بانوان از اوایل سال جاری در استان‌های کشور برگزار شده بود.

 پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ (۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.

برچسب ها: پارادوومیدانی ، بازی های پاراآسیایی
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