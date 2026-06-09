صد روزی که ورق را برگرداند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که صد روز از آغاز یکی از حساسترین مقاطع تقابل با دشمنان میگذرد، ملت ایران با حضوری مستمر، آگاهانه و پرصلابت در صحنه، نشان دادند که فشارها، تهدیدها و جنگ ترکیبی دشمنان نمیتواند اراده یک ملت را در هم بشکند.
تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن، آمریکا، با تصور ایجاد شکاف اجتماعی و تضعیف روحیه مقاومت، وارد این میدان شدند؛ اما آنچه در عمل رقم خورد، انسجام ملی، همبستگی مردمی و حمایت گسترده از آرمانهای کشور بود؛ موضوعی که بسیاری از برآوردها و محاسبات اولیه دشمن را برهم زد.