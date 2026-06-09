باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی روایت علوی عصر سهشنبه ۱۹ خردادماه با اجرای رسالت بوذری در تالار رودکی برگزار شد.در آغاز این مراسم، آیین «ضرب و زنگ فتح بسمالله» با اجرای مرشد نیری برگزار شد و سپس کلیپی از فعالیتها و دستاوردهای نخستین جشنواره ملی روایت علوی به نمایش درآمد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد جلالی، دبیر جشنواره، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از هنر برای انتقال مفاهیم دینی و معارف اهلبیت (ع)، گفت: یکی از حوزههایی که هنوز بهدرستی در میان عموم مردم شناخته نشده، حوزه امامت و ولایت است. بسیاری از مفاهیم عمیق و پیچیده را نمیتوان صرفاً با زبان علمی و تخصصی به جامعه منتقل کرد؛ بلکه این مفاهیم زمانی اثرگذاری بیشتری خواهند داشت که با زبان هنر همراه شوند و کارآمدی آنها در زندگی امروز مردم نیز به نمایش گذاشته شود.
وی افزود: تلاش ما این بود که هنری کارآمد، حکمتمحور و مردمی را شکل دهیم. بیش از ده سال در مؤسسه سرو امید فعالیتهای پژوهشی، تولید محتوا و حضور در رویدادهای مختلف را دنبال کردیم تا زمینه برگزاری چنین جشنوارهای فراهم شود. با همراهی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی توانستیم در مدت زمانی کوتاه فراخوان جشنواره را منتشر کنیم و این رویداد را به مرحله اجرا برسانیم.
دبیر جشنواره روایت علوی با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد گفت: تنها در بخش هنرهای تجسمی بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. نقالان، هنرمندان تجسمی و فعالان فرهنگی در نقاط مختلف کشور، شبانهروز برای تولید و اجرای آثار تلاش کردند و بسیاری از برنامهها در میان مردم و در فضای عمومی شهرها اجرا شد. جشنواره روایت علوی تلاش کرد هنر را از فضاهای محدود و رسمی خارج کرده و به متن جامعه و خیابان بیاورد.
وی ادامه داد: برنامهریزی ما بر این است که دبیرخانه دائمی جشنواره روایت علوی تشکیل شود. همچنین در شهریورماه سال جاری جشنواره «علوی؛ مادر امت» با محوریت شخصیت حضرت خدیجه کبری (س) و رونمایی از ۱۴ اثر هنری مرتبط با این بانوی بزرگ اسلام برگزار خواهد شد.
رونمایی از درسنامه امامت و سامانه آموزش مجازی روایت علوی
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد جلالی، حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم نوری و حجتالاسلام والمسلمین نوری شاهرودی با حضور روی صحنه از مجموعه ۱۲ جلدی درسنامه امامت و سامانه مجازی آموزش روایت علوی رونمایی کردند.
همچنین در بخشی از برنامه، استاد قافلهباشی، از هنرمندان برجسته عرصه نقاشی، تابلویی با موضوع نبرد امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و عمرو بن عبدود را بهصورت زنده خلق کرد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
در ادامه، دبیران بخشهای مختلف جشنواره ضمن معرفی داوران، گزارشی از روند برگزاری جشنواره، تعداد آثار رسیده و فرآیند داوری ارائه کردند.
برگزیدگان بخش «لوح علوی»
در بخش نقاشی و نگارگری، رتبهبندی انجام نشد و سه هنرمند به عنوان برگزیده معرفی شدند:
مقام اول: فریده ورزدار
مقام دوم:پریسا محمدی
مقام سوم: فرزانه ناصری
در بخش نقاشی و تصویرسازی دیجیتال:
مقام اول: میکائیل براتی
مقام دوم: هاجر سلیمینمین
مقام سوم: کمیل کریمی
در بخش تصویرسازی کودک و نوجوان:
مقام اول: استاد سعید رزاقی
مقام دوم: زهرا کیانی
مقام سوم: اسماعیل چشرخ
در بخش کتیبهنگاری:
مقام اول: افشین نجفی بهزاد
مقام دوم: علی فرهاد
مقام سوم: حسینعلی حاجیمحمدی
در بخش هوش مصنوعی، رتبهبندی انجام نشد و چهار نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند:
هدی جهانبخش
حسین اسفندانی
مصطفی شفیعی
زینب محمدیان ولامدهی
بخش شعر
محور «اصالت تاریخی»:
شایسته تقدیر: رضا یزدانی و محمدحسن جمشیدی
رتبه اول: عاطفه جوشقانیان
محور «غدیر انقلاب»:
شایسته تقدیر: مصطفی توفیقی و رضا شریفی
رتبه اول: مهدی جهاندار
بخش نقل
در این بخش از مسعود شاهنگی و محمدرضا محمدی از استان گلستان به عنوان پیشکسوتان عرصه نقل تقدیر شد.
بخش کودک:
تمامی شرکتکنندگان کودک شایسته تقدیر شناخته شدند.
رتبه اول: سارگل آزادی
رتبه دوم: حسنا جوادیپور
رتبه سوم: برصام علیزاده
بخش نوجوان:
رتبه اول: ندارد
رتبه دوم: سارینا صیفی
رتبه سوم: علی دریایی
بخش بزرگسال:
شایسته تقدیر: حبیبه آزادی و هورا تیلا
رتبه اول: محمد حاجمحمدی
رتبه دوم: علیرضا متقی
رتبه سوم: مهدی احمدی و امیرحسین دلارام
در پایان این مراسم نیز از استاد رسول میرزاعلی، از چهرههای شاخص و تأثیرگذار عرصه هنرهای آیینی و روایتگری، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.