باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا روز سهشنبه گفت که بازگشت جریان انرژی مختل شده به دلیل جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به حالت عادی میتواند «ماهها» طول بکشد.
رایت در مجمع انرژی شورای آتلانتیک در واشنگتن دی سی اذعان کرد: «ماههای زیادی طول میکشد تا جریان انرژی به حالت عادی بازگردد.» او خاطرنشان کرد که اختلالات فراتر از نفت و گاز است و شامل صادرات گوگرد، هلیوم، روانکنندهها و سایر محصولات حیاتی که از منطقه عبور میکنند، میشود.
او مدعی شد: «ما دیدهایم که یک اقتصاد مدرن چقدر قوی است، که این ضربات را نه بدون هیچ تأثیری، بلکه با تأثیر بسیار کمتری از آنچه انتظار میرفت، جذب کرده است.»
رایت همچنین گفت که ترافیک کشتیها از طریق تنگه هرمز «به طور بسیار معناداری» در حال افزایش است.
تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان است که بخش قابل توجهی از محمولههای نفتی جهانی از آن عبور میکنند.
این آبراه از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شد، بسته شده و در مرکز نگرانیهای جهانی انرژی قرار گرفته است.
آتشبس در ۸ آوریل با میانجیگری پاکستان برقرار شد، اما مذاکرات در اسلامآباد نتوانست به توافق پایداری منجر شود. این آتشبس بعداً توسط ترامپ بدون تعیین مهلت تعیینشده به صورت یکطرفه تمدید شد.
منبع: آناتولی