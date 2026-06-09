سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو در گیلان با حضور نماینده عالی دولت در استان افتتاح و آغاز به کار کرد و در جریان آن تفاهم نامه تولید خودروی برقی در رشت منقعد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو گیلان با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان عصر امروز (سه‌شنبه) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی رشت در جاده تهران افتتاح شد.

استاندار گیلان در جریان این افتتاح و در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به چالش‌های کشور در حوزه انرژی و حمل‌ونقل اظهار کرد: امروز کشور هم در حوزه تولید و مصرف بنزین و هم در حوزه تلفات جاده‌ای با مسائل جدی مواجه است و سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و چندین برابر این تعداد نیز دچار معلولیت می‌شوند.

حق شناس با بیان اینکه استفاده از خودروهای مدرن دنیا می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد، افزود: هرچه خودروهای جدیدتر و ایمن‌تر در ناوگان حمل‌ونقل کشور مورد استفاده قرار گیرند، آلودگی هوا کاهش یافته، خسارات ناشی از تصادفات کمتر شده و مصرف سوخت نیز مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به مزیت‌های اقتصادی خودروهای عرضه‌شده در این نمایشگاه گفت: خودروهای حاضر در نمایشگاه در بازه قیمتی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲۰ میلیارد تومان عرضه شده‌اند و در صورت واردات از مسیرهای عادی، قیمت آن‌ها به‌مراتب بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود.

استاندار، منطقه آزاد انزلی را یکی از ظرفیت‌های مهم گیلان در حوزه خودرو دانست و تصریح کرد: تفاهمات انجام‌شده میان گیلان و استان‌های شمالی و شمال‌غربی کشور و همچنین همکاری پلیس راهور، زمینه افزایش تقاضا برای خودروهای خارجی کم‌مصرف و به‌روز را فراهم کرده است.

حق شناس با تأکید بر ضرورت استفاده از خودروهای کم‌مصرف و جدید بیان کرد: خودروهایی که مصرف سوخت پایین، عمر کمتر از پنج سال و قیمت مناسب‌تری داشته باشند، می‌توانند ضمن کاهش هزینه‌های خانوار، به کنترل مصرف بنزین در کشور نیز کمک کنند.

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت حمل‌ونقل پاک افزود: استفاده از خودروهای برقی و کم‌مصرف علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، به حفظ کیفیت هوای گیلان نیز کمک خواهد کرد.

استاندار گیلان همچنین ابراز امیدواری کرد با توسعه این طرح‌ها، زمینه دسترسی مردم به خودروهای به‌روز و اقتصادی فراهم شده و گیلان به یکی از قطب‌های توسعه حمل‌ونقل نوین و پاک در کشور تبدیل شود.

حق‌‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی گیلان و ضرورت حرکت به سمت صنایع نوین تصریح کرد: امروز صبح از یک مجموعه بزرگ صنعتی در شهر صنعتی رشت بازدید کردم که پنج کارخانه فعال در این شهرک صنعتی دارد، این مجموعه توانایی تولید فولاد، میلگرد و بیش از ۳۴ نوع محصول فولادی را داراست و در کنار آن در حوزه تولید محصولات بهداشتی نیز فعالیت می‌کند.

وی با تأکید بر ظرفیت گیلان در تولید انواع صنایع در کشور گفت: تنوع فعالیت‌های این مجموعه نشان می‌دهد که گیلان از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه صنایع مادر، صنایع تبدیلی و صنایع دانش‌بنیان برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر بهره گرفت.

استاندار گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه صنعتی استان بیان کرد: حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و استفاده از فناوری‌های نوین، یکی از مسیرهای اصلی توسعه اقتصادی گیلان در سال‌های آینده خواهد بود.

همچنین در حاشیه‌ افتتاح سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو گیلان و با حضور استاندار و مدیرکل صمت استان، تفاهم‌نامه‌ای فی‌مابین شهرک‌های صنعتی و یک شرکت تولید کننده خودروهای برقی به امضا رسید که طبق این تفاهم‌نامه ظرف شش ماه آینده تولید خودروی برقی در گیلان آغاز خواهد شد.

مدیر نمایشگاه‌های بین المللی گیلان نیز در خصوص سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو استان گفت: این نمایشگاه با حضور هشت شرکت وارد کننده خودرو از منطقه آزاد انزلی برگزار شده و خودروهای وارداتی دارای پلاک ملی، منطقه آزاد و گذر موقت در آن به نمایش گذاشته شده‌اند.

سعید آقایی تصریح کرد: شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نمونه‌هایی از خودروهای وارداتی خود را در برندهای مختلف در معرض دید علاقمندان قرار می‌دهند.

وی با اشاره به بخش‌های جنبی این نمایشگاه، تصریح کرد: یکی از غرفه‌های نمایشگاه به خودروهای کلاسیک اختصاص دارد و بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک این خودروها را مشاهده کنند.

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو گیلان از امروز تا 22 خردادماه جاری از ساعت 16 تا 22 برای بازدید علاقمندان گشوده است.

همچنین بمناسبت 20 خرداد روز صنایع دستی، استاندار گیلان از نمایشگاه صنایع دستی برپا شده در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی رشت نیز بازدید کرد.

حق‌شناس در جریان این بازدید با شماری از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی استان دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مسائل فعالان این حوزه قرار گرفت.



منبع: روابط عمومی