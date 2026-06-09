باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم حسینی در نشست خبری رویداد «برای باغهای شیراز» ویژه جشنواره باغات قصرالدشت اظهار کرد: مدیریت شهری به تنهایی قادر به صیانت کامل از باغات نیست و اگر این موضوع به مطالبهای عمومی تبدیل شود، میتوان روند تخریب و تغییر کاربری را متوقف کرد.
او با بیان اینکه باغها علاوه بر ارزش فرهنگی باید برای مالکان ارزش اقتصادی نیز داشته باشند، افزود: باید مشوقهایی فراهم شود تا انگیزه حفظ باغات افزایش یابد و مالکان به تغییر کاربری فکر نکنند. به گفته حسینی، شورا و شهرداری آمادگی دارند در چارچوب قانون هرگونه تسهیلات و امتیاز لازم را برای تقویت انگیزه باغداران ارائه کنند.
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به برخی مصوبات شورای ششم برای تأمین حداقل امکانات رفاهی در باغها گفت: بخشی از این مصوبات به دلیل تعارضهای قانونی در هیئت تطبیق تأیید نشد، اما شورا با هماهنگی شهرداری و دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی پیگیر اجرای راهکارهای جایگزین است.
او جشنواره باغهای شیراز را آغاز مسیری تازه در فرهنگسازی دانست و تصریح کرد: همه ما در برابر تکتک درختان این شهر مسئول هستیم و هدف نهایی اقدامات مدیریت شهری، رضایتمندی و رفاه مردم است.
باغات قصرالدشت باید به مقصد گردشگری شیراز تبدیل شود
شهردار شیراز نیز در این نشست باغات قصرالدشت را بخشی جداییناپذیر از هویت تاریخی شهر دانست و تأکید کرد: این باغات باید در چشمانداز توسعه شیراز بهعنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری تعریف شوند.
محمدحسن اسدی با بیان اینکه نزدیک به هزار هکتار از باغات قصرالدشت باقی مانده که حدود ۳۰۰ هکتار آن در تملک شهرداری است، گفت: طی ۲۶ سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هکتار توسط مدیریت شهری تملک شده است.
او افزود: با وجود اقدامات حفاظتی، تخلفاتی همچون دیوارکشی، ویلاسازی و ساختوساز غیرمجاز همچنان از چالشهای این محدوده است و مقابله با آن نیازمند همکاری همه دستگاهها و شهروندان است.
اسدی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شیراز از جمله تختجمشید، حافظیه، سعدیه، شاهچراغ (ع)، باغ ارم و مجموعه زندیه تصریح کرد: باغات قصرالدشت با وجود وسعت و ظرفیت بالا، سهم اندکی در گردشگری شهر دارند و باید به یکی از حلقههای تکمیلکننده این زنجیره تبدیل شوند.
تأکید بر مشارکت همگانی برای جلوگیری از تخریب باغات
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز نیز با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفظ باغات گفت: باغهای شیراز بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر هستند و این میراث تنها متعلق به باغداران نیست، بلکه به همه شهروندان تعلق دارد.
علیرضا اسکندری با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر اظهار کرد: در این دوره بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای لایروبی قنوات، لولهگذاری، اصلاح مسیرهای آبیاری و اجرای تصفیهخانه محلی هزینه شده است.
او تغییر رویکرد مدیریت شهری از برخورد صرف با تخلفات به نگاه حمایتی را از نکات مهم این دوره دانست و افزود: احیای باغات تنها با اقدام یک نهاد محقق نمیشود و شهروندان باید برای جلوگیری از تخریب این سرمایه ارزشمند همراهی کنند.
اسکندری در پایان تأکید کرد: شورای شهر پیگیری مسیر صیانت از باغات را تا تحقق کامل اهداف ادامه خواهد داد تا این میراث طبیعی برای نسلهای آینده حفظ شود.