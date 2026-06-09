بر اساس بیانیه ریاست جمهوری لبنان عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان به این کشور این امکان را می‌دهد که اختیارات خود را در سراسر کشور گسترش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس بیانیه ریاست جمهوری لبنان، جوزف عون، رئیس جمهور این کشور روز سه شنبه گفت که عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان به این کشور این امکان را می‌دهد که اختیارات خود را در سراسر کشور گسترش دهد و توجیه هرگونه سلاح خارج از کنترل دولت را از بین ببرد.

عون این اظهارات را در جریان دیدار با یک هیئت پارلمانی اروپایی به ریاست آرنو لو گال، قانونگذار فرانسوی، رئیس کمیته دوستی فرانسه و لبنان بیان کرد.

عون گفت: «خروج اسرائیل به لبنان این امکان را می‌دهد تا اختیارات خود را گسترش دهد، به اقدامات مسلحانه پایان دهد و هرگونه توجیهی برای وجود سلاح‌هایی غیر از سلاح‌های دولتی را از بین ببرد».

وی بر لزوم رویکرد سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی به سلاح‌های حزب الله برای حفظ ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در کشور تاکید کرد.

دولت لبنان طرحی را دنبال می‌کند که تمامی سلاح‌ها را تحت کنترل دولت قرار دهد، از جمله سلاح‌هایی که در اختیار حزب الله است. با این حال، حزب الله می‌گوید سلاح‌های آن برای مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل ضروری است.

عون همچنین در مورد مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل در واشنگتن و اصول هدایت تیم مذاکره کننده لبنانی برای پایان دادن به خصومت‌ها با اسرائیل، به هیئت اعزامی توضیح داد.

ایالات متحده، لبنان و اسرائیل هفته گذشته پس از چهار دور مذاکرات در واشنگتن، اعلام کردند که قصد دارند آتش‌بس کامل توسط حزب‌الله و خروج از مناطق جنوب رودخانه لیتانی را مشخص کنند.

عون پیش از این گفته بود که نتیجه مذاکرات حاوی «نکات بسیار مهم» به نفع لبنان است و نشان دهنده فرصتی نهایی برای تضمین یک آتش بس جامع و پایدار است. حملات اسرائیل با وجود آتش بس شکننده‌ای که از ۱۷ آوریل اجرایی شد و بعداً تا اوایل ژوئیه تمدید شد، ادامه یافته است.

به گفته مقامات لبنانی، از زمان گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان در ۲ مارس، بیش از ۳۶۶۰ نفر شهید و بیش از ۱۱۳۰۰ نفر مجروح شده‌اند، در حالی که بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند.

عون همچنین خواستار حمایت قوی‌تر اتحادیه اروپا از لبنان به ویژه از ارتش، نهاد‌های امنیتی و اقتصاد شد. او گفت که تلاش‌های لبنان برای جلوگیری از جریان پناهجویان سوری به سمت اروپا باید با کمک بیشتر اتحادیه همراه باشد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش‌بس ، حمله به لبنان
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