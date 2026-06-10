باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - یعقوب رضازاده دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حمله ایران به رژیم صهیونیستی برای حمایت از لبنان گفت: بحث حزبالله در لبنان، بحث حماس در غزه و بحث نیروهای نیابتی ما در یمن، عراق و بخشی از سوریه، در حقیقت از بخشهای لاینفک از جمهوری اسلامی هستند.
نماینده مردم سلماس در مجلس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با نیروهای نیابتی بهعنوان قدرت جهان سوم در مقابل آمریکای شیطان و رژیم صهیونیستی در حال جنگ تمامعیار است لذا ما به هیچوجه، همانطور که رهبر عزیز و شهیدمان فرمودند، بحث حزبالله لبنان جزو لاینفک سیاستهای نظام جمهوری اسلامی است و ما موظف هستیم همانطور که عزیزان حزبالله در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ ۴۰ روزه به ما کمک کردند اهدافمان را در رژیم صهیونیستی نابود کنیم، ما هم وظیفه داریم برای اینکه لبنان به سرنوشت سوریه دچار نشود، با تمام قدرت از آن دفاع کنیم.
این نماینده مجلس میگوید ما در روزهای گذشته آتش شدید رژیم صهیونیستی را برعلیه مسلمانان و شیعیان عزیز لبنان داشتیم. در نتیجه، نیروهای قدرتمند هوافضای سپاه با تمام قدرت جواب بسیار قاطع، سریع و دندانشکنانه دادند و قطعاً بحث موضوع لبنان جزو شروط ۱۵گانه مذاکرات ماست و بایستی ما تا آخرین لحظه از این هدف اصلیمان در مذاکرات که همان دفاع از شیعیان و مسلمانان لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی است، دفاع کنیم و به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار میدهیم که اگر بخواهند مجدداً به خاک مسلمانان و شیعیان عزیز در لبنان جسارت کنند یا حمله داشته باشند، قطعاً با جواب و پاسخ قاطع و دندانشکنانه ما مواجه خواهند شد.
رضازاده تصریح کرد: آمریکا هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان که منجر به شهادت بزرگترین سرمایه کشور یعنی رهبر جهان اسلام حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای شد، قصد داشت توسط معاندین و منافقین داخلی و همچنین سلطنتطلبهای شورشگر و بعضی از گروههای ضدانقلاب کردی در مناطق شمال غرب و با کمک موشکباران هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی، در عرض ۷۲ ساعت کشورمان را تصرف و نظام ما را ساقط کنند، اما به حمدالله، انتخاب به موقع و به جا و شایسته رهبر جدیدمان حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، مقاومت صد روزه ملت ایران در خیابانها و در میادین سراسر کشور و قدرت دفاعی نیروهای مسلحمان دشمن را سر جای خود نشاند و الان در آن باتلاقی که خودش ایجاد کرده، گرفتار است و آبرو و حیثیتش رفته و ابهتش در دنیا شکسته است.
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: حجاجی که از مکه معظمه و مدینه منوره برمیگشتند، اظهار میکردند که تمامی مسلمانان در سراسر دنیا از قدرت، اقتدار و مقابله ایران در مقابل اسرائیل و آمریکا بسیار خوشحال بودند و بسیار از ما تشکر میکردند. این نشان میدهد که تمام مسلمانان دنیا آرزوی نهاییشان پیروزی جمهوری اسلامی ایران و حامیانشان در این جنگ برعلیه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.