فرماندار زرند با اشاره به اینکه ریزش معدن زغال‌سنگ در زرند کرمان‌ جان یک کارگر را گرفت، گفت: مقصران‌ منتظر برخورد قانونی باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همت ایزدی در واکنش به علت حادثه ریزش یک معدن زغال‌سنگ در شهرستان زرند و جانباختن یک کارگر گفت: کارشناسان در حال بررسی علت این حادثه هستند و پس از مشخص شدن نتیجه این بررسی‌ها، در صورت اثبات قصور و کوتاهی از سوی معدن، برخورد قاطع قانونی با مقصران این حادثه صورت می‌گیرد.

 وی افزود: با این وجود امیدوارم دیگر شاهد حوادث اینچنینی در معادن زغال سنگ استان کرمان به‌خصوص در شهرستان زرند نباشیم.

فرماندار زرند با اشاره به جزییات این حادثه بیان کرد: ریزش آوار در معدن زغال‌سنگ گلتوت دشتخاک زرند، جان یک کارگر را گرفت.

وی گفت: متاسفانه در این حادثه بخشی از کارگاه معدن زغال‌سنگ گلتوت دشتخاک زرند ریزش می‌کند و ۶ نفر کارگر در بخش استخراج معدن مشغول فعالیت بودند که بر اثر ریزش ناگهانی بخشی از دیواره معدن تعداد ۵ تن از آنان فرار کرده و نجات پیدا می‌کنند؛ اما فردی ۲۹ ساله به‌نام ابوالفضل محسن‌بیگی به عنوان یکی از کارگران این معدن جان خود را بر اثر ریزش آوار معدن‌ از دست داد.

ایزدی ادامه داد: پس از آن، امدادگران واحد HSE معدن پیکر بی‌جان این کارگر از زیر آوار خارج کردند.

وی تصریح کرد:  آیین تشییع این فرد عصر امروز (سه‌شنبه) در شهرستان زرند برگزار شد.

معدن زغال‌سنگ گلتوت یکی از واحدهای معدنی زغال‌سنگ فعال در شهرستان زرند از توابع استان کرمان به‌شمار می‌رود که هم‌اکنون بیش از ۱۵۰ نیروی کار در آن مشغول‌ به‌کار هستند.

شهرستان زرند در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری مرکز استان کرمان واقع شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا 

برچسب ها: مرگ کارگر ، معدن زغالسنگ
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