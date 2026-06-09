باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم در دیدار با سیده مریم محمدی،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم که به مناسبت هفته محیط زیست برگزار شد، با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های متولی حوزه محیط زیست و مدیریت شهری اظهار کرد: شهرداری قم برای همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست هیچ محدودیتی قائل نیست و معتقدیم هر دو مجموعه از یک خانواده هستیم.

وی با بیان اینکه شهرداری در حوزه ارتقای زیست‌بوم شهری مسئولیت‌های متعددی بر عهده دارد، افزود: این مسئولیت‌ها باید با بهره‌گیری از نظرات تخصصی اداره کل حفاظت محیط زیست دنبال شود تا شاهد بهبود شرایط زیست‌محیطی شهر باشیم.

شهردار کلانشهر قم تعامل میان شهرداری و محیط زیست را زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی شهروندان دانست و گفت: با همین نگاه طی یک سال گذشته اقدامات مهم و مؤثری در حوزه محیط زیست شهری انجام شده است.

وی یکی از مهم‌ترین این اقدامات را اجرای طرح تولید سوخت RDF عنوان کرد و ادامه داد: این طرح با نظر مثبت اداره کل حفاظت محیط زیست و به همت شهرداری قم در حال اجرا است. با توجه به بحران انرژی و کمبود گاز در صنایع، RDF می‌تواند بخشی از سوخت مورد نیاز صنعت سیمان را از طریق پسماندهای شهری تأمین کند و اکنون از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار است.

عظیمی همچنین به دستاوردهای شهرداری در حوزه مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: بر اساس پسماندهای جمع‌آوری‌شده، روزانه حدود ۹۰ تن کود کمپوست در قم تولید می‌شود. همچنین در حال حاضر ۸۳ درصد فضای سبز شهر با استفاده از پساب آبیاری می‌شود که اقدامی مؤثر در مدیریت منابع آبی به شمار می‌رود.

وی افزود: با راه‌اندازی دو خط پردازش پسماند در سایت جامع البرز با ظرفیت ۷۰۰ تن در روز، قم به یکی از معدود کلان‌شهرهای کشور تبدیل شده است که در آن دفن مستقیم پسماند شهری متوقف شده و تمامی زباله‌های شهری پیش از دفن، پردازش و تفکیک می‌شوند.

شهردار کلانشهر قم در پایان با تأکید بر تداوم همکاری‌های مشترک با اداره کل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با گسترش این همکاری‌ها، زیست‌بوم شهری و محیط زیست شهر را برای شهروندان ایمن‌تر و سالم‌تر کنیم. امروز نیز به مناسبت هفته محیط زیست در اداره کل حفاظت محیط زیست حضور یافتیم تا این هفته را تبریک گفته و از تلاش‌های ارزشمند مجموعه محیط زیست در صیانت از سلامت شهر و محل زندگی شهروندان قدردانی کنیم.

منبع:شهرداری قم