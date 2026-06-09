باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ارتفاعات تهران، همچنین ۱۲ استان واقع در نیمه شمالی کشور رگبار باران و رعد و برق پیشبینی کرد.
او بیان کرد: امشب در شمال استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، استانهای ساحلی خزر و دامنههای البرز مرکزی در استانهای قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در برخی ساعات ابرناکی، رگبار و رعد و برق و در برخی ساعات وزش باد شدید موقت رخ میدهد.
وی افزود: امشب در شمال شرق، شرق، جنوب و جنوبغرب در برخی ساعتها وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش بینی میشود.
او گفت: امشب آسمان تهران کمی ابری در برخی ساعتها افزایش ابر و افزایش باد، گاهی بارش پراکنده، با احتمال رگبار باران و رعد و برق است.
او گفت:طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مواج است.