مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: بارش باران در بسیاری از شهر‌های شمالی کشور را شاهد خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در  ارتفاعات تهران، همچنین ۱۲ استان واقع در نیمه شمالی کشور رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

او بیان کرد: امشب در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، استان‌های ساحلی خزر و دامنه‌های البرز مرکزی در استان‌های قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در برخی ساعات ابرناکی، رگبار و رعد و برق و در برخی ساعات وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

وی افزود: امشب در شمال شرق، شرق، جنوب و جنوب‌غرب در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

او گفت: امشب آسمان تهران کمی ابری در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد، گاهی بارش پراکنده، با احتمال رگبار باران و رعد و برق است. 

او گفت:طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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