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باشگاه خبرنگاران جوان - رسانههای رژیم صهیونیستی از وارد آمدن خسارت به برخی مراکز و پایگاههای نظامی این رژیم در پی حملات موشکی ایران خبر دادند. این حملات در پاسخ به اقدامات و حملات اخیر اسرائیل و نقض توافق آتشبس در لبنان انجام شد.
سازمان پخش رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی با تأیید بر آسیبدیدگی برخی تأسیسات نظامی، به بخشی از خسارتهای وارد شده اشاره کرد؛ موضوعی که بار دیگر کارآمدی سامانههای پدافندی این رژیم را در معرض پرسش قرار داده است.