باشگاه خبرنگاران جوان - خدا نظر انصاری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لارستان، اظهار کرد: چشمه شیرین «گره‌کوه» در منطقه حفاظت‌شده هرمود لارستان با تلاش محیط‌بانان و مشارکت همیاران محیط زیست پس از سال‌ها احیا و مرمت شد؛ اقدامی ارزشمند که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز حیات وحش یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های جنوب کشور ایفا می‌کند.

او ادامه داد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست لارستان با همکاری ۲ نفر از همیاران فعال انجمن سبزاندیشان خور، در اقدامی داوطلبانه و مسئولانه، عملیات احیای چشمه گره‌کوه واقع در منطقه حفاظت‌شده هرمود را به انجام رساندند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لارستان افزود: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه هرمود و محدودیت شدید منابع آبی در این زیستگاه ارزشمند، پیشنهاد احیای این چشمه از سوی یکی از محیط‌بانان منطقه مطرح شد و با همراهی اعضای یک انجمن محیط زیست، عملیات لایروبی، پاکسازی و سنگ‌چینی چشمه در شامگاه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ تا نیمه‌های شب ادامه یافت.

انصاری اضافه کرد: احیای این منبع آبی می‌تواند روزانه آب مورد نیاز حدود ۱۵۰ رأس از گونه‌های جانوری منطقه را تأمین کند و ظرفیت تأمین نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر آب شیرین در شبانه‌روز را برای حیات وحش فراهم آورده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان با اشاره به اهمیت این اقدام در حفظ تنوع زیستی منطقه گفت: گونه‌هایی نظیر کل و بز، قوچ و میش، جبیر و انواع پرندگان وابستگی مستقیم به منابع آبی طبیعی دارند و حفظ و احیای آبشخور‌ها یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای حمایت از جمعیت حیات وحش در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور به شمار می‌رود.

او همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای مرمت اصولی این چشمه، گفت: در آینده نزدیک و با همکاری این انجمن دوستدار محیط زیست، عملیات استحکام‌بخشی و دیوارچینی چشمه با استفاده از سنگ و بتن انجام خواهد شد تا این منبع آبی به صورت پایدار در اختیار حیات وحش منطقه قرار گیرد.

منطقه حفاظت‌شده هرمود با وسعتی بالغ بر ۲۱۰ هزار هکتار در جنوب شرقی استان فارس، یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های حیات وحش کشور محسوب می‌شود. این منطقه زیستگاه کوچک‌ترین قوچ و میش جهان موسوم به «قوچ مینیاتوری»، جمعیت‌های ارزشمند کل و بز و همچنین یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های گونه جبیر در ایران است.

احیای چشمه گره‌کوه نمونه‌ای موفق از مشارکت مردم، تشکل‌های محیط زیستی و محیط‌بانان در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور است؛ اقدامی که در شرایط خشکسالی و کاهش منابع آبی، نقشی مؤثر در پایداری زیستگاه‌ها و حفاظت از تنوع زیستی ایران ایفا می‌کند.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس