باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی، شورای اسلامی در توضیح جلسه امروز (سه‌شنبه ۱۹ خرداد) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این جلسه با حضور مسئولان ستاد کل نیرو‌های مسلح برای ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و تحولات حوزه‌های امنیتی، نظامی، منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شد.

وی توضیح داد: در این جلسه تأکید شد که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی‌های رزمی و دفاعی قرار دارند و الحمدالله آسیب‌ها رفع شده است. نیرو‌های مسلح آماده‌اند تا در بالاترین سطح به هرگونه شرارت و تجاوزی پاسخ دهند.

رضایی با اشاره به گزارش معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیرو‌های مسلح، گفت: ایشان گزارشی از روند رشد و توسعه فناوری‌های نوین دفاعی به ویژه اقدامات انجام‌شده طی دو ماه اخیر ارائه کرد و توضیح داد که اقدامات خوبی در حوزه راداری آغاز و انجام شده و جنگ اخیر فرصتی ارزشمند برای ارتقای فناوری‌های حوزه دفاعی کشور بوده است.

انجام اقدامات موثر در حوزه راداری

وی خاطرنشان کرد: معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت که تلاش می‌شود در آینده نزدیک شاهد جهش فناورانه باشیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن تقدیر و تشکر از مجاهدت‌ها و تلاش‌های فرزندان ملت ایران در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر پشتیبانی و حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی از نیرو‌های مسلح و بر لزوم تأمین نیازمندی‌ها و توسعه کمی و کیفی آن تاکید کردند.