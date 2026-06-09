بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سازمان بهزیستی کشور با امضای تفاهمنامهای مشترک، اجرای برنامههای گسترده توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی برای جامعه هدف بهزیستی را کلید زدند؛ تفاهمنامهای که با پیشبینی پرداخت ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات، ۴۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری و مشارکت و ایجاد و توسعه ۲۰ هزار فرصت شغلی، گامی مهم در مسیر توسعه اشتغال پایدار در مناطق محروم به شمار میرود.
این تفاهمنامه با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، خدمات حمایتی و اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، معتادان بهبودیافته و سایر گروههای تحت پوشش سازمان بهزیستی ارائه خواهد شد.
شناسایی ظرفیتهای اشتغال، اهلیتسنجی متقاضیان، راهبری و استقرار کسبوکارها، نظارت ۱۸ ماهه بر اجرای طرحها، برگزاری دورههای مهارتآموزی، توسعه کسبوکارهای خرد و محلی، تشکیل تعاونیهای تولیدی و صندوقهای قرضالحسنه محلی از مهمترین محورهای این همکاری است.
همچنین راهاندازی نیروگاههای خورشیدی تجمیعی برای مراکز شبانهروزی بهزیستی، ارائه مشاوره برای ارتقای سامانههای ارتباطی و اطلاعاتی، برگزاری رویدادها و جشنوارههای مشترک، پرداخت هزینه شبکه تسهیلگری و اجرای برنامههای رسانهای و مستندسازی در دستور کار قرار دارد.
بر اساس اهداف پیشبینیشده، پرداخت ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی، ۴۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری و مشارکت، ایجاد بستر لازم برای ایجاد و توسعه ۲۰ هزار فرصت شغلی و ارائه آموزشهای مهارتی و مشاوره شغلی به ۸ هزار نفر از کارآموزان از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار این تفاهمنامه است.
در این مراسم، رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به طراحی زیرساخت فناورانه برای شناسایی ظرفیتها، ارزیابی توانمندیها و مهارتآموزی جامعه هدف، بر نقش این همکاری در تسهیل ورود افراد به بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار تأکید کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، فرزندان مراکز شبهخانواده و بهبودیافتگان اعتیاد در اولویت برنامههای اشتغال این سازمان قرار دارند، گفت: حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت و ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند و توسعه اشتغال پایدار برای این گروهها از مهمترین اهداف این همکاری مشترک به شمار میرود.