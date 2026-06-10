باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل، معاون فرهنگی - اجتماعی و سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به این سوال که بقاع متبرکه شرایط لازم را برای اسکان اضطراری مردم دارند؟ گفت: در شرایطی که دشمن به شهر‌ها حمله کرده بود و اماکن مختلف از جمله منازل مردم را مورد اصابت قرار می‌داد، بسیاری از افرادی که خانه‌هایشان آسیب دید، یا نگران تخریب آن بودند، راهی شهر و دیار آب و اجدادی‌شان شدند. ما در یکسری از امامزاده‌ها زائرسرا داشتیم، که این زائرسرا‌ها تماماً در اختیار مردم بود.

حجت‌الاسلام عادل ادامه داد: در نقاطی هم که زائرسرا‌ها محدود بود، مردم در شبستان یا صحن امامزاده‌ها چادر زدند و امکان اسکانشان فراهم شد. صد درصد مسائل ایمنی و امنیتی، مدنظر ما در سازمان اوقاف بوده است.

معاون فرهنگی - اجتماعی سازمان اوقاف در پاسخ به این پرسش که چند بقاع یا امامزاده در شرایط اضطراری مردم را اسکان دادند؟ افزود: هر کجا امکان اسکان وجود داشته باشد، ما محدودیتی نداریم. طبق آمار به دست آمده در ایام نوروز دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم اسکان داده شدند.