نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد که واشنگتن با اشک تمساح برای مشکلاتی که خود ایجاد کرده، می‌کوشد تجاوز علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را پشت ادعای عدم همکاری پنهان کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسخره است که آمریکای متجاوز پیش‌نویس قطعنامه‌ای به شورای حکام آژانس در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران ارائه کند.»

در این پیام آمده است: «اشک تمساح آنان برای مشکلاتی است که خودشان درست کرده‌اند، آن هم به بهانه عدم همکاری در جایی که تجاوز خودشان اجرای پادمان‌ها را به لحاظ عملی، منطقی و حقوقی در به‌اصطلاح تأسیسات نابود شده غیرممکن ساخته است.»

نمایندگی ایران همچنین تأکید کرد که تجاوزات و تهدیداتی که شرایط استثنایی کنونی را ایجاد کرده، متوقف نشده است و افزود: «دقیقاً در ۱۷ خرداد، همان روزی که پیش‌نویس قطعنامه به طور غیررسمی در وین توزیع شد، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید حمله به اماکن هسته‌ای ایران را مجدداً تکرار کرد.»

این نمایندگی با اشاره به ماهیت تحریک‌آمیز پیش‌نویس آمریکا خاطرنشان کرد: «آمریکا حقیرانه دنبال تصویب یک قطعنامه غیرضروری و تحریک‌آمیز افتاده است تا حدود تخریب تجاوزات خودش را نیز ارزیابی کند.»

در ادامه پیام نمایندگی ایران تصریح شده است: «به نظر می‌رسد الگوی توجیه تجاوزی دیگر در حال تکرار است، همان‌طور که دوبار در سال ۱۴۰۴ انجام شد.»

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار ایرنا، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا شامگاه دوشنبه در دبیرخانه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثبت شد. در این پیش‌نویس، از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است سرنوشت سایت‌های هسته‌ای بمباران‌شده و اورانیوم غنی‌شده‌ای را که در این سایت‌ها نگهداری می‌شد، به آژانس اطلاع دهد.

این سند که طبق گزارش‌ها از حمایت سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان نیز برخوردار است، احتمالاً روز چهارشنبه در نشست فصلی شورای حکام به رأی گذاشته خواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز هشدار داده‌اند که تلاش برخی کشور‌های غربی برای انتقال مسئولیت پیامد‌های تجاوز از عامل حمله به قربانی، اقدامی سیاسی و خطرناک است که می‌تواند مسیر همکاری‌های فنی با آژانس را بیش از پیش دشوار کند.

ایران همچنین تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای کشور ماهیتی کاملاً صلح‌آمیز دارد و همکاری با آژانس همواره در چارچوب تعهدات پادمانی و با لحاظ ملاحظات امنیتی ناشی از شرایط تحمیلی دنبال شده است.

برچسب ها: نمایندگی ایران در سازمان ملل ، آژانس بین المللی انرژی اتمی ، جنگ رمضان ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
وقتی بیخودی عضو سازمان هستید و خارج نمی شید.
طرح سه فوریتی خروج از ان پی تی فراموش شد یا خیال بافی بود یا دروغ
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