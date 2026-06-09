وزیر امور خارجه نسبت به هرگونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و گفت: دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، اما سخن گفتن به زبان‌های دیگر را نیز می‌دانیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی سه شنبه شب ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرز‌های دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.

وی افزود: نیرو‌های مسلح قدرتمند ما به‌طور مستمر در حالت آماده‌باش قرار دارند تا با هرگونه نقض حریم هوایی، زمینی یا دریایی ایران مقابله کنند.

عراقچی تصریح کرد: نیرو‌های خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند، همواره در معرض خطر هستند؛ چه به‌سبب خطا‌های انسانی خود، چه حوادث ساده، و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش.

وی افزود: برای کاهش این خطرات، بهترین راه آن است که نیرو‌های خارجی هرچه سریع‌تر این منطقه را ترک کنند؛ منطقه‌ای که هرگز پذیرای حضور دشمنان نخواهد بود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ایران زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد؛ با این حال، همان‌گونه که رزمندگان شجاع ما به جهانیان نشان داده‌اند، ما به زبان‌های دیگر نیز سخن گفتن را به‌خوبی می‌دانیم.

برچسب ها: عراقچی ، خلیج فارس ، شرایط جنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خستمون کردید چرا یک شبانه روز بدون هیچ‌ماجرای نمیتونید باشید
۱۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هشدار بده کیه که گوش بده
۸
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اگر بمب اتم ندارید برید از یک کشور دوست بردارید بیارید😡😡😡 اگر دارید رو کنید😡😡😡 بازدارندگی ایجاد کنید بی انصافا کشور خراب کردن طرف فقط زبان زور میفهمه چرا شما نمیفهمید😡😡😡😡😡😡😡😡😡
۸
۱۱
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