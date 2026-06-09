سازمان ملل هشدار داد که دستور آوارگی اسرائیل برای شهر بندری صور لبنان تقریباً ۴۴۰۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که دستور آوارگی اسرائیل برای شهر بندری صور لبنان، تقریباً ۴۴۰۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد در حالیکه نیرو‌های حافظ صلح ده‌ها مورد نقض حریم هوایی و صد‌ها حادثه تیراندازی را در سراسر جنوب لبنان ثبت کرده‌اند.

فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری با اشاره به «وخامت» اوضاع در صور در بحبوحه دستور‌های مکرر آوارگی اسرائیل و حملات مداوم، گفت: «دستور آوارگی که امروز توسط اسرائیل برای کل شهر صور، از جمله تمام محله‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی صادر شده است، تقریباً ۴۴۰۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد که بسیاری از آنها قبلاً آواره شده‌اند.»

حق گفت در جبهه نظامی، نیرو‌های حافظ صلح نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) دیروز «فعالیت‌های فشرده زمینی و هوایی» نیرو‌های اسرائیلی را در سراسر منطقه عملیاتی یونیفیل مشاهده کردند و به تحرکات زرهی، کار‌های مهندسی و تخریبی گسترده، ترافیک لجستیکی مداوم و حملات هوایی اشاره کرد.

وی گفت: «یونیفیل ۴۸ مورد نقض حریم هوایی لبنان توسط اسرائیل و ۹ مورد حمله هوایی توسط جنگنده‌های ارتش اسرائیل و همچنین یک مورد جداگانه شلیک مداوم مسلسل از یک بالگرد ارتش اسرائیل را شناسایی کرد که طی آن تقریباً ۱۰۰ گلوله به سمت بنت جبیل شلیک شد.»

حق گفت کل زمان پرواز بر فراز لبنان تقریباً به ۸۵ ساعت رسید و فعالیت هوایی به ویژه در مجاورت بنت جبیل، صور و دیر سریان متمرکز بود.

وی گفت نیرو‌های حافظ صلح همچنین ۴۴۶ مسیر شلیک از مواضع نیرو‌های اسرائیلی، «هم در جنوب خط آبی و هم در منطقه عملیاتی ماموریت» را گزارش کردند.

حملات اسرائیل علیرغم آتش‌بس شکننده‌ای که از ۱۷ آوریل به اجرا درآمد و بعداً تا اوایل ژوئیه تمدید شد، ادامه یافته است.

به گفته مقامات لبنانی، از زمان گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان در ۲ مارس، بیش از ۳۶۶۰ نفر شهید و بیش از ۱۱۳۰۰ نفر زخمی شده‌اند، در حالی که بیش از ۱ میلیون نفر آواره شده‌اند.

عون همچنین خواستار حمایت بیشتر اتحادیه اروپا از لبنان، به ویژه از ارتش، نهاد‌های امنیتی و اقتصاد شد. وی گفت تلاش‌های لبنان برای جلوگیری از ورود پناهندگان سوری به اروپا باید با کمک بیشتر این اتحادیه همراه باشد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سازمان ملل ، حمله به لبنان
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