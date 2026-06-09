باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اذعان کرده است که از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران گامی پرهزینه خواهد بود و منجر به بسته شدن تنگه هرمز برای ماهها خواهد شد.
ترامپ در مصاحبهای با ABC News مدعی شد که برخی از "بهترین دوستان" او میخواهند که او دوباره بمباران را آغاز کند، اما به گفته او، "آنها نمیفهمند. " با این حال، او نگفت که در مورد چه کسی صحبت میکند.
به گفته رئیس جمهور آمریکا، از سرگیری حملات گسترده آمریکا پرهزینه خواهد بود و منجر به بسته شدن تنگه هرمز برای ماهها خواهد شد.
منبع: تاس