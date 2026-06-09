باشگاه خبرنگاران جوان - امانی در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه این شورا گفت: در این جلسه اعضای شورای عالی با اصلاح ماده ۳ مصوبه جلسه ۱۰۵۳ شورای عالی موضوع چگونگی ترمیم نمره سوابق تحصیلی موافقت کردند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: ماده مذکور به شرح ذیل اصلاح شد: ماده ۳ برای متقاضیان ترمیم نمره بدین شرح عمل خواهد کرد: از سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ ترمیم نمره برای اولین مرتبه به صورت تک درس و یا تمامی دروس مجاز است.

به گفته وی، همچنین متقاضیان ترمیم مجدد نمرات دروس آزمون نهایی به شرط انتخاب تمامی دروس نهایی پایه مورد نظر می‌توانند بدون محدودیت دفعات نسبت به ترمیم نمرات آن پایه اقدام کنند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: نمرات اخذ شده در این آزمون ملاک محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی خواهد بود.