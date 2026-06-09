باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که مسکو مانع از هرگونه اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در چارچوب کمیته تحریم‌ها خواهد شد.

نبنزیا در جلسه شورای امنیت توضیح داد: "کشور ما به شورا، تحت پوشش این نهاد، اجازه نخواهد داد که تصمیماتی را اتخاذ کند که محدودیت‌هایی را بر کشور‌های عضو اعمال کند. "

هیئت تحریم‌ها بر اقداماتی علیه ایران که توسط قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ به دلیل عدم توقف برنامه غنی‌سازی هسته‌ای اعمال شده است، نظارت دارد.

این نماینده اعلام کرد که مسکو معتقد است که این کمیته در سال ۲۰۱۵ پس از تصویب قطعنامه جدیدی که محدودیت‌های قبلی مرتبط با هسته‌ای را لغو می‌کرد، از بین رفت.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال برگزاری جلسه‌ای برای بررسی احیای کمیته تحریم‌ها علیه ایران است. این جلسه با توجه به آن برگزار می‌شود که سه کشور اروپایی مهرماه سال گذشته ساز و کار موسوم به مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) را علیه ایران کلید زدند.

قبل از اجرای برجام شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ کمیته‌ای به نام «کمیته ۱۷۳۷» تشکیل داده بود که وظایف مهمی در خصوص اجرای تحریم‌ها به عهده داشت و بدون آن اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه ایران عملاً ممکن نبود.

نماینده روسیه در جلسه امروز با برگزاری این نشست و تلاش برای انتصاب کارشناسان مربوط به کمیته ۱۷۳۷ مخالفت کرد.

منبع: بریکینگ نیوز