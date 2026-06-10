باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - احمد نوروزی، معاون برونمرزی رسانه ملی در واکنش به حضور میدانی و شجاعانه گروههای مقاومت برای روایت حقیقت در مقابل عقبنشینی برخی خبرنگاران رسانههای معاند از محل گزارش و در هنگام شنیده شدن صدای آژیر و تهدیدات امنیتی گفت: رفتارهای متفاوت خبرنگاران حوزه مقاومت در مقابل خبرنگاران رسانههای تروریستی گویای این مطلب است که چه کسانی صاحبان سرزمین هستند و برای عقیده و سرزمین خود مبارزه میکنند و چه افرادی به صورت مزدورانه وارد کار رسانه شدند و جیرهخواری گروههای قدرت را میکنند. این رفتارها ناشی از غیرباورمند بودن به رسالت حرفهای رسانه است.