نوروزی درباره رفتار‌های بزدلانه خبرنگاران رسانه‌های معاند هنگام روایتگری جنگ گفت: این رفتار‌ها نشان می‌دهد که چه افرادی به صورت مزدورانه وارد کار رسانه شدند و جیره‌خواری گروه‌های قدرت را می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی رسانه ملی در واکنش به حضور میدانی و شجاعانه گروه‌های مقاومت برای روایت حقیقت در مقابل عقب‌نشینی برخی خبرنگاران رسانه‌های معاند از محل گزارش و در هنگام شنیده شدن صدای آژیر و تهدیدات امنیتی گفت: رفتار‌های متفاوت خبرنگاران حوزه مقاومت در مقابل خبرنگاران رسانه‌های تروریستی گویای این مطلب است که چه کسانی صاحبان سرزمین هستند و برای عقیده و سرزمین خود مبارزه می‌کنند و چه افرادی به صورت مزدورانه وارد کار رسانه شدند و جیره‌خواری گروه‌های قدرت را می‌کنند. این رفتار‌ها ناشی از غیرباورمند بودن به رسالت حرفه‌ای رسانه است.

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برچسب ها: رسانه معاند ، روایتگری ، حقیقت
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